HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Korkunç olay! Öldürdürüp yaktıkları kişiye koronavirüsten ölmüş süsü verdiler

Korkunç olay! Öldürdürüp yaktıkları kişiye koronavirüsten ölmüş süsü verdiler

30.06.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da 5 kişilik çetenin, öldürdükten sonra krematoryumda yaktığı kişiye yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölmüş süsü verdiği belirlendi. İsimsiz bir ihbar sonucu cinayet çözülürken, 5 zanlının da suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Korkunç olay! Öldürdürüp yaktıkları kişiye koronavirüsten ölmüş süsü verdiler

Eastern Eye’ın haberine göre, Agra şehrinde 5 kişilik çete, kendilerine 54 bin dolar borcu olan adamı öldürdü.

Çete üyeleri, Kovid-19'dan öldüğünü savundukları adamı bir tesisteki krematoryumda yaktı.

Bölgenin yerel polis şefi Muniraj G, yaptığı açıklamada, zanlıların yakalanmamak için koruyucu ekipmanlar giydiğini, kurbanı yaktıktan sonra sahte adla kaydederek Kovid-19’dan ölmüş süsü verdiklerini söyledi.

Polis şefi, kurbanın zanlılar tarafından önce bir partiye davet edildiğini ve ardından boğularak öldürüldüğünü ve cesetten kurtulmak içinde bir torbaya konularak yakıldığı tesise taşındığını belirtti.

İsimsiz bir ihbar sonucu cinayeti çözdüklerini kaydeden şef, 5 zanlının da suçlarını itiraf ettiklerini söyledi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanada sıcak hava yüzünden kavruluyor! Onlarca kişi öldü, asfalt ve kablolar eridiKanada sıcak hava yüzünden kavruluyor! Onlarca kişi öldü, asfalt ve kablolar eridi
PARTNER Ünlü şarkıcı dünya evine girdi! Ünlü şarkıcı dünya evine girdi!
AB içinde aşı sertifikasıyla seyahat dönemi başlıyorAB içinde aşı sertifikasıyla seyahat dönemi başlıyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) cinayet Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tacizciye meydan dayağı! Polis gelene kadar linç ettiler

Tacizciye meydan dayağı! Polis gelene kadar linç ettiler

Emeklilikte yeni dönem: Yarın başlıyor

Emeklilikte yeni dönem: Yarın başlıyor

Şarkıcı Şimal kanseri yendiğini peruğunu atarak duyurdu

Şarkıcı Şimal kanseri yendiğini peruğunu atarak duyurdu

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?

Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ülkede alarm veren gelişme

Ülkede alarm veren gelişme

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.