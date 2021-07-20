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İntihar girişiminde bulundu! Aygün Aydın'ın evine ambulans geldi

20.07.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam ettiğin için üç günlük zorlama hapis cezası almıştı. Geçtiğimiz günlerde hapis cezasını çeken Aygün Aydın'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

İntihar girişiminde bulundu! Aygün Aydın'ın evine ambulans geldi

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam ettiğin için üç günlük zorlama hapsi cezası alan Aygün Aydın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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CANLI YAYINDA İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Aygün Aydın, Instagram'da canlı yayın açarak intihar edeceğini söyledi. Bu açıklama sonrası Aygün Aydın'ın evine ambulans ekipleri geldi. Aydın'ın sedyeyle evden çıkarıldığı öne sürüldü.

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Aydın, "Yaşamanın benim için anlamı kalmadı. 8 tane polis savcılık kararı olmadan neden kapımı kırdı?" diye sordu.

TEHDİTLER SAVURDU!

Cezaevinden çıkan Aydın, geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'yı tehdit etmişti. Instagram'dan açıklama yapan Aydın, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmakta suçmuş, ülkede meğer! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim Allah bin türlü belanı versin seni hadsiz şerefsiz herif." demişti.

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Aygün Aydın
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