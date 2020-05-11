Koronavirüs: ABD'nin South Dakota eyaletinde yerli halk barikatları kaldırmayı reddediyor

Vali Noem, Cuma günü kabile liderlerine yolladığı mektupta, "Eyalette ve ABD karayollarında kurulan barikatlar yasal değildir ve kaldırılmadıkları takdirde eyalet konuyu Federal Mahkemelere taşıyacaktır" dedi.

South Dakota Valisi Kristi Noem, iki ayrı kabile olan Oglala Siyuları ile Cheyenne Nehri Siyularını yolları açmaması halinde konuyu mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

South Dakota'daki Siyu topraklarına, koronavirüsün çok yaygın olduğu bölgelerden gelenler dışındaki kişiler, yalnızca bölgede çok hayati bir işleri varsa alınıyorlar. Bunu yapabilmek için de önce ayrıntılı bir sağlık formu doldurmaları isteniyor.

Yerli halk bölgelerinde sağlık tesislerinin sınırlı olduğunu, bu tesislerin kapasitesinin salgınla mücadele için yetersiz olduğunu belirtiyor.

Siyular ise virüsün kendi topraklarına girmemesinin başka yolu olmadığını söylüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki South Dakota eyaletinde Siyu (Sioux) kabilesine mensup yerliler, topraklarından geçen yollara kurdukları barikatları kaldırmayı reddediyor. South Dakota Valisi Kristi Noem geçen hafta çok sayıda kabile liderine yazdığı mektupta kontrol noktalarının "yasadışı" olduğunu söyledi.

Kabilelerin, kendilerine tahsis edilmiş koruma alanları olan topraklarından geçişi durdurmak ya da sınırlamak için yasalara göre eyalet yetkililerinden izin almaları gerekiyor.

https://twitter.com/indianz/status/1258891084895121408

Si**yular**: Özür dilemeyeceğiz

Cheyenne Nehri Siyuları Yönetimi Başkanı Harold Frazier ise Vali'nin mektubuna cevaben yayımladığı açıklamada "Belirsizlik ve ölüm denizinde bir güvenlik adası olmaktan dolayı özür dilemeyeceğiz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin bilim ve gerçeklerin dayattığı bu çabamıza engel olmayı sürdürmeniz, koruma bölgesindeki herkesin güvenliğini sağlama imkanlarımızı ciddi şekilde sekteye uğratmaktadır."

Frazier, CNN'e verdiği mülakatta da kurdukları kontrol noktalarının amacının virüsü gözlemlemek ve izini sürmük olduğunu kaydederek, "Salgının yaygın olduğu yerlerden gelenlere, topraklarımızın çevresinden dolaşmasını söylüyoruz" dedi.

12 bin kişinin yaşadığı koruma bölgesinde sadece 8 yataklık bir sağlık merkezi olduğunu, bunun bir salgın durumunda yetersiz kalacağını söyleyen Frazier, bölgeleri dışındaki en yakın yoğun bakım servisinin ise arabayla 3 saatlik mesafede olduğunu da ekledi.