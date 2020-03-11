Koronavirüs açıklamasından sonra kolonyacılar doldu taştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece Türkiye’de koronavirüs vakası tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar kolonya almak için kolonya satan iş yerlerine akın etti. En fazla yoğunluk yaşanan yerlerden biri de İzmit’te 73 yıldır kolonya üreten Hikmet Kolonyaları'nın satış mağazası oldu. Vatandaşlar, koronavirüse karşı önlem almak için kolonya satın aldı.

'İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUZ'

Kardeşi ile birlikte babası Hikmet Kırcı’nın kurduğu firmayı işleten Emine Olguntürk, "Yoğunluk dün başladı. Bugün çok daha yoğun. İnsanlar limon kolonyası almaya sabah erkenden başladı. Tabii bunda koronavirüsün etkisi de var. Normalde bayramlar haricinde bu kadar yoğunluk olmaz. Belirli bir müşteri potansiyelimiz olsa da bu kadar yoğun olması ve herkesin limon kolonyası alması normal değil. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz." dedi.

'DIŞARIDA DEZENFEKTE İÇİN EN İYİSİ LİMON KOLONYASI' Aslında insanların koronavirüs çıkmadan da normal zamanda da kolonyayı dışarıda dezenfektan olarak kullanmaları gerekiyor. Belki bundan sonra insanlar daha sağlıklı yaşamak için, daha temiz olmak için kullanabilirler. Evde sık sık elimizi yıkıyoruz ama dışarıda bulunduğumuzda en güzeli sadece limon kolonyasıdır. Biz dezenfektan da üretiyoruz. Ancak alkolün ekstra bir dezenfektan özelliği var. O yüzden limon kolonyasını herkese tavsiye ediyoruz."