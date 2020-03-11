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Koronavirüs açıklamasından sonra kolonyacılar doldu taştı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2020 14:08 | Son Güncelleme

Koronavirüsü açıklaması sonrası onlarca insan soluğu kolonyacılarda aldı. İzmit’te de 73 yıldır faaliyet gösteren kolonya firmasının satış mağazasına akın eden vatandaşlar, firma sahiplerinin dahi şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Yüksek talebe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen işletme sahibi Emine Olguntürk, "Bugün hazırlıksız yakalandık. Böyle giderse gece çalışıp üretim yaparız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece Türkiye’de koronavirüs vakası tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar kolonya almak için kolonya satan iş yerlerine akın etti. En fazla yoğunluk yaşanan yerlerden biri de İzmit’te 73 yıldır kolonya üreten Hikmet Kolonyaları'nın satış mağazası oldu. Vatandaşlar, koronavirüse karşı önlem almak için kolonya satın aldı.

'İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUZ'

Kardeşi ile birlikte babası Hikmet Kırcı’nın kurduğu firmayı işleten Emine Olguntürk, "Yoğunluk dün başladı. Bugün çok daha yoğun. İnsanlar limon kolonyası almaya sabah erkenden başladı. Tabii bunda koronavirüsün etkisi de var. Normalde bayramlar haricinde bu kadar yoğunluk olmaz. Belirli bir müşteri potansiyelimiz olsa da bu kadar yoğun olması ve herkesin limon kolonyası alması normal değil. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz." dedi.

'DIŞARIDA DEZENFEKTE İÇİN EN İYİSİ LİMON KOLONYASI'

'DIŞARIDA DEZENFEKTE İÇİN EN İYİSİ LİMON KOLONYASI'
Aslında insanların koronavirüs çıkmadan da normal zamanda da kolonyayı dışarıda dezenfektan olarak kullanmaları gerekiyor. Belki bundan sonra insanlar daha sağlıklı yaşamak için, daha temiz olmak için kullanabilirler. Evde sık sık elimizi yıkıyoruz ama dışarıda bulunduğumuzda en güzeli sadece limon kolonyasıdır. Biz dezenfektan da üretiyoruz. Ancak alkolün ekstra bir dezenfektan özelliği var. O yüzden limon kolonyasını herkese tavsiye ediyoruz."

'HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK'

'HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK'
Yüksek talebe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen Emine Olguntürk, "Bugün hazırlıksız yakalandık. Normalde, bayram zamanlarında, müşterilere hizmet veririz ama dışarıya çok fazla siparişimiz olmaz. Belli bir orandaki siparişlere de hazırlığımız vardır. Bu sefer dışarıya da çok fazla kargo yaptık. O yüzden bugün kendi müşterilerimize bakamadık. Böyle giderse gece çalışıp üretim yaparız. Yarın bu sıkışıklığı yaşamamak için daha hazırlıklı oluruz. Son çare olarak kargoları da keserek dışarıya vermemeyi düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs kolonya

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