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Koronavirüs erkekler için 'mutlu sonla' bitmiyor

07.12.2020 12:24 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs erkekler için 'mutlu sonla' bitmiyor

Uzmanlar koronavirüs (Covid-19) atlatan erkek hastaların sertleşme (ereksiyon) sorunu yaşadığını belirtiyor.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dena Grayson bu hastalığı atlatan erkeklerde sertleşme sorunu ortaya çıkabileceğini söyledi.

Dr. Grayson, "Bu virüsün uzun vadeli sağlık etkileri olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Grayson, "Burada erkeklerin bu virüsten uzun vadeli sertleşme sorunları olabileceğine dair gerçek bir endişe var, çünkü bunun damar sisteminde sorunlara neden olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

"Bu gerçekten endişe verici bir şey. Sadece bu virüsün sizi öldürebilmesi değil, aslında uzun vadeli, ömür boyu sürecek, potansiyel komplikasyonlara neden olabileceği anlamına geliyor" diyen uzman bunu "Long Covid" (Uzun Kovid) olarak tanımladı.

Doktorların "Long Covid" olarak adlandırdığı bu uyarı, hastaların enfeksiyondan aylar sonra birden fazla organ hasarı geçirmesinden sonra geldi.

Yarım milyon İngiliz'in yorgunluk, nefes darlığı ve ağrı da dahil olmak üzere Covid-19'un kalıcı semptomlarıyla mücadele ettiği tahmin ediliyor.

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