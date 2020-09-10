Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı! Polisi gören maskeye sarıldı

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge göndermesinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de de eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

POLİSİ GÖREN MASKESİNİ TAKTI

Polis ekipleri, kentin işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesinde de sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetimi gerçekleştirdi. Maskeyi çenesine ve koluna takan vatandaşlar ekipler tarafından uyarıldıktan sonra maskelerini doğru şekilde taktı. Birçok vatandaşın maskesini kolunda taşıdığı ve polisi görünce kısa sürede maskeyi takmaya çalıştığı görüldü.

İŞ YERLERİ TEK TEK KONTROL EDİLDİ, UYARILAR YAPILDI

Kent merkezinde bulunan tarihi çarşılarda da denetim gerçekleştiren polis ekipler, tek tek iş yerlerini kontrol ederek esnafa korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu. İkili sohbetlerde çoğu esnafın maske takmadığı ve uyarıların ardından maskelerini taktıkları görüldü.

ULAŞIM ARAÇLARI DA DENETLENDİ

Edirne İl Salgın Denetim ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, 3 bin 722 ticari taksi, 761 taksi durağı ve 4 bin 870 toplu taşıma toplu taşıma aracı denetlendi.

İHA

