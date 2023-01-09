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"Koronavirüse benzemez çok daha yıkıcı" Korkutan 'Yeni pandemi' sözleri! Girmediği ev kalmadı…

09.01.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir halk arasındaki en önemli gündemlerden bir tanesi grip. Geçmek bilmeyen hastalıklardan herkes şikayet ederken grip neredeyse her eve bir şekilde girmiş durumda. Koronavirüs pandemisi sonrası bu hastalıklarla ilgili korku dolu sorular da akıllara gelmeye başladı. Kovid, grip, RSV ve rinovirüs derken ortalık adeta virüs kaynıyor. Koronavirün yeni varyantı kraken de çıkınca endişe arttı ancak uzmanlar asıl olarak gripten endişe duruyor. Çünkü yeni pandeminin gripten olma ihtimali var.

Son dönemde halk arasında hemen hemen herkes geçmeyen bilmeyen gripten şikayetçi. Neredeyse her eve giren ve yakalanmayan kimsenin kalmadığı bu hastalıklarla ilgili koronavirüs pandemisinin ardından akıllara korkulan bir soru da geliyor: Yeni bir pandemi mi geliyor? Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, yeni bir pandeminin gripten olabileceğini söyledi. Öte yandan Ceyhan, gribin koronavirüse benzemeyeceğini ve çok daha yıkıcı seyredeceğini ifade etti. İşte detaylar...

"YENİ BİR PANDEMİYİ GRİPLE GÖRÜRÜZ"

Kanal D Haber’de yer alan habere göre; Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “İnsana bulaşma özelliği kazanırlarsa o zaman yeni bir pandemiyi griple görürüz.” dedi.

Koronavirüsten sonra dünya şimdi de grip pandemisini bekliyor. Ceyhan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında “Bunun için yeni bir varyantı olması gerekir. Ve o zaman bir pandemi ortaya çıkar.” şeklinde konuştu.

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"TÜRKİYE'YE DE GELECEK"

Kovid-19, grip, RSV ve rinovirüsün girmediği ev, hasta etmediği kişi neredeyse kalmadı. Bir yandan da koronavirüsün yeni varyantı kraken ortaya çıktı. Ceyhan “O kadar bulaşıcı ki kuzeydoğu Amerika’da vakaların yarısından fazlası yeni varyantlarla görülmeye başlandı. Türkiye’ye de gelecek.” dedi.

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"SALGINLARIN ARASI KISALDI"

Bununla ilgili Amerika'daki vakalar incelendi. Ateş, öksürük, burun akıntısı gibi belirtiler de risk de neredeyse diğerleriyle aynı görünüyor. Ancak tek tehlike koronavirüs de değil. Koronavirüsten önce aslında tüm dünya grip salgınlarıyla tanışmıştı. Domuz gribi ve kuş gribinde birçok kişi hayatını kaybetti. Şimdi uzmanlar “Salgınların arası kısaldı” diyerek yeniden gribe işaret etmeye başladı.

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"GRİP KORONAVİRÜSE BENZEMEZ! ÇOK DAHA YIKICI"

Prof. Dr. Ceyhan ise “Grip koronavirüse benzemez, çok daha yıkıcı seyreder. Aynen deprem gibidir. Geleceğini bilirsiniz, zamanını bilmezsiniz sadece” şeklinde konuştu.

Hem mevsimsel grip hem de olası bir grip pandemisine karşı yine koruyucu kalkanın aşı olduğu ifade edildi. Prof. Dr. Ceyhan bununla ilgili “Hamile kadınlar, 55 yaşın üzerindeki insanlar ve 5 yaşın altındaki çocuklar mutlaka aşıyla korunmalıdır. Bunu eğer yıllık yaptırırlarsa zaten gelecek bir pandemide de diğer insanlardan daha az zarar görürler.” ifadelerini kullandı.

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