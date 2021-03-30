Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir

Koronavirüsle mücadele bir yıldan fazla bir süre geride kalmışken, başta Çin, ABD, Almanya ve Rusya gibi ülkelerin geliştirdiği aşıların kullanımı başladı ve insanlara umut oldu. Ancak aşıların, virüsün bulaşını önlememesi salgının kontrol altına alınmasını da aksatıyor. Uzmanlar, salgının bitebilmesi için virüsün bulaşmasının engellenmesi gerektiğini belirtirken, sprey 'nazal' aşılar yeni bir umut oldu.

MEHMET CEYHAN: BAŞKASINA VİRÜS BULAŞTIRAMAZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'de sprey (nazal) aşılar için klinik çalışmaların başlayacağını duyurmuştu. Bakan Koca'nın açıklaması üzerine konuyla ilgili açıklama yapan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türk bilim insanlarının girişimiyle Faz 1 çalışmalarına başlanacağını duyurduğu burundan sprey olarak uygulanan 'İntranazal Covid' aşısı ile aşılananın başkasına virüş bulaştırmayacağını söylemişti.

Ceyhan, "Burundan verildiği için virüsün direkt vücuda girmesini engelleyebiliyor. Bu şu ana kadar üretilen aşılar ile başarılmış bir şey değil. Burun spreyleri ile kişi kendisi bile uygulayabiliyor. Aşı kararsızlığını azaltıyor" şeklinde konuşmuştu.