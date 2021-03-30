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Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir

30.03.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse karşı çeşitli ülkeler tarafından geliştirilen aşıların uygulanması devam ederken salgını sona erdireceği belirtilen yeni bir umut doğdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de klinik çalışmalarının başlayacağını duyurduğu sprey (nazal) aşıların, virüs bulaşını engellemesinden dolayı salgını bitirebileceği konuşuluyor.

Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir

Koronavirüsle mücadele bir yıldan fazla bir süre geride kalmışken, başta Çin, ABD, Almanya ve Rusya gibi ülkelerin geliştirdiği aşıların kullanımı başladı ve insanlara umut oldu. Ancak aşıların, virüsün bulaşını önlememesi salgının kontrol altına alınmasını da aksatıyor. Uzmanlar, salgının bitebilmesi için virüsün bulaşmasının engellenmesi gerektiğini belirtirken, sprey 'nazal' aşılar yeni bir umut oldu.

MEHMET CEYHAN: BAŞKASINA VİRÜS BULAŞTIRAMAZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'de sprey (nazal) aşılar için klinik çalışmaların başlayacağını duyurmuştu. Bakan Koca'nın açıklaması üzerine konuyla ilgili açıklama yapan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türk bilim insanlarının girişimiyle Faz 1 çalışmalarına başlanacağını duyurduğu burundan sprey olarak uygulanan 'İntranazal Covid' aşısı ile aşılananın başkasına virüş bulaştırmayacağını söylemişti.

Ceyhan, "Burundan verildiği için virüsün direkt vücuda girmesini engelleyebiliyor. Bu şu ana kadar üretilen aşılar ile başarılmış bir şey değil. Burun spreyleri ile kişi kendisi bile uygulayabiliyor. Aşı kararsızlığını azaltıyor" şeklinde konuşmuştu.

"SALGINI BİTİREBİLİR"

Şu anda kullanılan aşılar hastalığı hafif geçirmeyi sağlarken, sprey aşıların bulaşı da engelleyeceği belirtiliyor. Konuyla ilgili Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, kesin sonuçların çalışmalar sonrası ortaya çıkacağını belirtirken, teorik olarak salgını önlemede yüksek başarı beklendiği ifade etti. Balık ayrıca, aşının başarılı olması durumunda salgını bitirebileceğini de ekledi.

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