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Koronavirüse yakalanan Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtçu, sağlık durumunu açıkladı

19.04.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran ünlü oyuncu Deniz Baysal Yurtçu koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Koronavirüse yakalanan Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtçu, sağlık durumunu açıkladı

TRT 1'de yayınlanan MİT dizisi Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtçu'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

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Deniz Baysal Yurtçu, sosyal medya sayfasından sağlık durumunu anlattı:

"Arkadaşlarr :) Haber doğru, covid oldum. Evde 10 günlük karantinadayım. İyiyim, moralim yerinde, sadece koku alamıyorum. Atlatacağım inşallah. Ama gerçekten iyiyim, merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim.

Yalnız değilim, Barış da benimle bu süreçte. Evde ayrı ayrı takılıyoruz, o negatif çok şükür. En iyi ilaçlardan biri moral. Benim moralim de yerinde..."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Teşkilat dizisi
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