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Koronavirüsten daha ölümcül! 'Deve gribi' alarmı: Dünya Kupası'ndan yayılabilir

25.11.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, koronavirüsle mücadelesini devam ettirirken şimdi de yeni bir pandemi tehlikesinden korkuyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da son 10 yılda onlarca insan, Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) yakalandı. İnsandan insana yayılan virüsün, Katar'a giden çok sayıda taraftar nedeniyle yayılmasından endişe ediliyor. Develerin hastalığın doğal konağı olduğu düşünülürken turistlere memeli hayvanlara dokunulmaması çağrısı yapıldı.

Koronavirüsten daha ölümcül! 'Deve gribi' alarmı: Dünya Kupası'ndan yayılabilir

Dünya, koronavirüsten sonra yeni bir salgın yaşanmasından korkuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uzmanlar, koronavirüsün daha ölümcül bir akrabası olan “deve gribi” (MERS) virüsünün yayılabileceğinden endişe ediyorlar. Katar'da son 10 yılda onlarca insanın ölümüne yol açan hastalığın, ülkeye gelen taraftarlar nedeniyle dünyaya yayılabileceği ve yeni bir pandemiyi tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. Develer virüsün doğal konağı olarak düşünülürken turistlere memeli hayvanlara dokunulmaması çağrısı yapıldı.

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HER 100 KİŞİDEN 35'İNİ ÖLDÜRÜYOR

FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da son 10 yılda onlarca insan Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) yakalandı. MERS, enfekte ettiği her 100 kişiden 35’ini öldürüyor.

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SEKİZ POTANSİYEL ENFEKSİYON RİSKİNDEN BİRİ

Bilim insanları, MERS'i teorik olarak dört haftalık turnuva sırasında ortaya çıkabilecek sekiz potansiyel 'enfeksiyon riskinden' biri olarak listeledi. Covid-19 ve maymun çiçeği ise en olası iki tehdit olarak gösterildi.

New Microbes and New Infections dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, Dünya Kupası'nın 'kaçınılmaz olarak bulaşıcı hastalık riskleri oluşturduğunu' vurguladı.

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"TARAFTARLAR VİRÜSÜ ÜLKELERİNE TAŞIYABİLİR"

DSÖ'den bir epidemiyolog olan Prof. Dr. Patricia Schlagenhauf ve ekibi, bu durumun özellikle Katar ve komşu ülkeler için geçerli olduğunu söyledi. Uzmanlar futbol maçları izlemek için Katar'a giden çok sayıda taraftar nedeniyle hastalıkların İngiltere ve ABD gibi diğer ülkelere de yayılabileceğini öne sürdü.

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Bununla birlikte, İngiltere’den yaklaşık 5 bin taraftarının Katar’a gittiğini bildirildi. 2022 Dünya Kupası’nın final maçlarına kadar 1,2 milyon İngiliz taraftarın Katar’a gitmesi bekleniyor.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR, DEVELER VİRÜSÜN DOĞAL KONAĞI

İngiltere, en son Ağustos 2018'de Orta Doğu'dan gelen bir turistte olmak üzere yalnızca beş MERS vakası kaydetti. Araştırmacılar bu hastalığın insandan insana bulaşmasının mümkün olduğu belirtiliyor.

Diğer taraftan, develerin, Covid-19 pandemisinin arkasındaki virüsle aynı aileden gelen virüsün doğal konağı olduğu düşünülüyor.

"MEMELİLERE DOKUNMAKTAN KAÇININ"

Bu nedenle sağlık görevlileri, bölgeye gelen tüm gezginlerin memelilere dokunmaktan kaçınmasını tavsiye etti.

Uzmanlar, ayrıca soğuk algınlığı veya gribe benzeyen MERS semptomları ile İngiltere'ye dönen herkese, enfeksiyon kontrolü ve testinin yapılabilmesi için tıbbi yardım alması ve seyahat geçmişini paylaşmasını tavsiye etti.

Öte yandan, MERS’in özel bir tedavisi bulunmuyor. Bu nedenle doktorlar, hastalığı tedavi etmek yerine semptomlarını hafifletmek için çalışıyor.

DEVE GRİBİ (MERS) NEDİR?

Deve gribi olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), nadir fakat ciddi bir solunum yolu hastalığıdır.

İnsanlar MERS'i enfekte hayvanlardan kapabilir. Ancak doktorlar virüsün ana kaynağının Orta Doğu'daki develer olduğunu söylüyor.

Virüs ilk olarak 2012 yılında Suudi Arabistan’da tespit edildi. Hastalık, ayrıca enfekte bir kişinin öksürük damlacıkları yoluyla da bulaşabilir. MERS'e yakalananların yaklaşık yüzde 35'i ölüyor.

MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) hastalığı MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromu Corona v rüs) virüsünden kaynaklanıyor. MERS salgınları, ilk tanımlandığından bu yana 27 ülkede, 858 ölüm dahil toplam 2494 vaka ile küresel bir halk sağlığı tehdidi haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası 2022 koronavirüs

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