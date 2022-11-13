HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs sonrası unutkanlık ortaya çıktı! Hastaların yüzde 20'si...

Koronavirüs sonrası unutkanlık ortaya çıktı! Hastaların yüzde 20'si...

13.11.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs sonrası ortaya çıkan sağlıkla ilgili uzayan sorunların sadece akciğerle ilgili olmadığına dikkat çekti. Özlü, "Koronavirüs sonrası ciddi bir unutkanlık problemi yaşayan hastalar var” dedi. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Velioğlu da “Koronavirüs sonrası hastalarımızın yüzde 20’sine ulaşan oranlarda unutkanlık görülüyor” diye konuştu. İşte detaylar...

Koronavirüs sonrası unutkanlık ortaya çıktı! Hastaların yüzde 20'si...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü her geçen gün koronavirüs ile ilgili yeni bilgiler edindiklerini belirtti. Özlü, “Koronavirüs sonrası ortaya çıkan sağlıkla ilgili uzayan sorunlar sadece akciğer ile ilgili olmayabiliyor. Farklı organlarda farklı sorunlar yaşayan hastalarımız var. Mesela bunlardan benim kendi hastalarım da gördüğüm yakınmaları söyleyeyim. Benim en çok gördüğüm unutkanlık. Koronavirüs sonrası ciddi bir unutkanlık problemi yaşayan hastalar var” diye konuştu.

7e8235470db4c86d7fffca230a839993

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Velioğlu da koronavirüs sonrası hastaların yüzde 10 ile yüzde 20'sinde unutkanlık görüldüğüne dikkati çekti. Prof. Dr. Velioğlu, "2020’lerin başlarından beri dünya bu pandemi ile uğraşıyor. Hastalığın çok aktif dönemleri geçirdik ama hâlâ sürüyor. Fakat hastalıktan sonra da birtakım bulgular, birtakım sistemlerin etkilendiği şikâyetlerle hastalarımız bizlere gelmekte. Nörolojik açıdan bakarsak bize hastalarımız nasıl geliyor? Daha sıklıkla dile getirilen unutkanlık var. Başınızda bir dolgunluk hissi, dikkatini verememe, huzursuzluk, konsantre olamama, ağırlık hissi şeklinde anlatılıyor beyin sisi. Aslında bu neden oluyor diye bakılmış. 2020’den beri devam eden Covid enfeksiyonu sonrası hastalarımız Covid’den iyileşiyorlardı ama bir grup hastada görülmüş ki hafif ama uzun süren bitmek bilmeyen bazı şikâyetler başlamış. Bunları biz Covid geçiren hastalarımızın yüzde 10 ila 20'sinde görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bugünlerde bu tabloya dikkat çekiyor. Çünkü zaman geçtikçe 2,5 yıldan sonra hastaların şikâyetlerini görmeye başladı. Baştan beri bunu görüyorduk ama şimdi çok daha iyi tanımaya başladık. Veriler yeterli mi, hayır. Daha çok araştırma ve bilimsel kanıt toplamak zorundayız. Ama şimdiye kadar elde edilen kanıtlara baktığımızda bu hastaların hastalığı geçirmeye başladığı günden beri bu şikâyetleri yaşayabildikleri veya hastalık iyileştikten sonra ortaya çıktığını ya da hastalıktan sonra dalgalanabildiğini; yani ortaya çıkıyor sonra geçiyor, tekrar çıkıyor. Biz bunu Covid sonrası durum olarak isimlendiriyoruz bugün bilimsel literatürde” dedi.

6b77f84fe28a306d941e2edaa3fc2110

‘HEPİMİZDE OLABİLİR’

Koronavirüs sonrası unutkanlığın çocuklarda bile görülebildiğine işaret eden Prof. Dr. Velioğlu, şunları kaydetti:

"Bazı hastalarda uzun sürebiliyor. Ne kadar sürüyor derseniz verirler bize şunu göstermiş özellikle bu tablonun olduğunu söyleyebilmemiz için Covid’den sonraki 3 ay içerisinde ortaya çıkıyor ve en az 2 ay devam ediyor. Yani Covid sonrası durum hafif ama uzun süren, kişinin günlük aktivitelerini yapmasını, işine dönmesini etkiliyor. Peki, kimler bu hastalığa ya da yüzde 10’luk 20’lik guruba kimler yakalanıyor derseniz bu konuda ilk dönemde yapılan çalışmalar hastalığın şiddetiyle ilişkilendirildi, yaşla, cinsiyetle ilişkilendirilirdi. Ama son veriler meta analiz dediğimiz çoklu çalışmalar bize gösterdi ki koronavirüs sonrası uzamış durumun kişinin cinsiyetiyle, yaşıyla, Covid hastalığını ağır geçirme ile veya altta yatan bir hastalığın olup olmamasıyla ilişkisiz yani hepimizde olabilir. Hatta çocuklarda bile görülen olgular var. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda bir aksiyon planını Avrupa’da planladı bugünlerde.”

‘BEYNİNİ SAKİN BIRAKIP BİLİŞSEL EGZERSİZLER YAPILABİLİR’

Tıbbi bir tedavinin henüz olmadığını belirten Prof. Dr. Velioğlu, "Öncelikle normal hayata dönmeliyiz. Örneğin ne yapılabilir; nerede unutuyorsunuz notlar alabilirsiniz. Öncelikle sağlık olarak biyolojik olarak beslenmenize dikkat etmelisiniz. Metal egzersiz, bilişsel egzersizler yapılmalı. Matematik yapma gibi işlemler yapılabilir. Herkesin kendi şikâyetine göre hangi işlemi yapamıyor bu matematik de olabilir, bu hatırlamada olabilir ona göre egzersiz yapmasını öneriyoruz. Beynini sakin bırakıp bilişsel egzersizler yapılabilir” ifadelerini kullandı.

(DHA)

'Virüsler işbirliği yaptı, yeni salgın kapıda' 'Virüsler işbirliği yaptı, yeni salgın kapıda'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalıklardan zırh gibi koruyor! Kaşık kaşık yiyinHastalıklardan zırh gibi koruyor! Kaşık kaşık yiyin
Konya'da akılalmaz olay! 43 bin lirayı poşete koydu, arabasının üzerinde unuttu... Paralar yola saçıldıKonya'da akılalmaz olay! 43 bin lirayı poşete koydu, arabasının üzerinde unuttu... Paralar yola saçıldı
500 torunu vardı, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!500 torunu vardı, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!
Anahtar Kelimeler:
unutkanlık koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Tarsus'ta belediye başkanına saldırı girişimi! Kapılar ve camlar kırıldı...

Tarsus'ta belediye başkanına saldırı girişimi! Kapılar ve camlar kırıldı...

Bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedeni belli oldu

Bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedeni belli oldu

Sosyal medya tatbikat anındaki o şarkıyı konuşuyor!

Sosyal medya tatbikat anındaki o şarkıyı konuşuyor!

Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Bakan Kirişçi açıkladı... 'Üreticimizin ne ekeceğine devlet olarak artık biz karar vereceğiz'

Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Bakan Kirişçi açıkladı... 'Üreticimizin ne ekeceğine devlet olarak artık biz karar vereceğiz'

İlginizi Çekebilir

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.