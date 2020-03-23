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Koronavirüsten sonra korkunç iddia: Köpekler birbirini yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 15:47 | Son Güncelleme

Adana'daki Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden besleme çalışmalarının aksaması nedeniyle köpeklerin birbirine saldırdığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüye vatandaşlar tepki gösterirken belediye yetkilileri, "Uyuz köpeklerin bulunduğu kısımda ölen bir köpeğe diğer köpekler saldırmış. Yemek vermemek gibi bir durum yok" açıklamasında bulundu.

Koronavirüsten sonra korkunç iddia: Köpekler birbirini yedi

İddiaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki besleme çalışmaları bir süredir aksadı. Açlıktan oldukça zayıf oldukları görülen koruma altındaki köpeklerin birbirini saldırdığı anlar, bir hayvansever tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Dün gece saatlerinden bu yana yüzlerce vatandaş tarafından paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Hayvanseverler, barınakla yakından ilgilenen personelin 4 ay önce işten çıkartılması üzerine yeni alınan personelin hayvanlara gerekli ilgiyi göstermediğini öne sürdü.

AÇIKLAMA GELDİ

Kozan Belediyesi ise, "Uyuz köpeklerin bulunduğu kısımda ölen bir köpeğe diğer köpekler saldırmış. Yemek vermemek gibi bir durum yok" açıklamasında bulundu.

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