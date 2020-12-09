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Koronavirüsü atlatanlar dikkat! O hastalıkları tetikliyormuş

09.12.2020 14:02 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsü atlatanlar dikkat! O hastalıkları tetikliyormuş

Koronavirüs kişiden kişiye farklılık gösterirken kas kaybı, pıhtı atması, zatürre gibi rahatsızlıkları da beraberinde getirebiliyor. Yarattığı farklı etkilerle dikkat çeken koronavirüsle ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, koronavirüsü atlatan kişilerin sonraki sürece de dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Covid-19'u atlattıktan sonraki süreçte de uygulanması gereken tedavilerin bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, tedavilerin vatandaşların gündelik yaşama devam edebilmesi için gerektiğini anlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüsü ( Covid -19) bazı insanlar hafif geçirirken bazıları ise ağır geçirebiliyor. Aynı zamanda virüs vücuda girdikten sonra kas kaybı, pıhtı atması, zatürre gibi kişiden kişiye de farklı etkiler gösterebiliyor. Bu kapsamda Covid – 19’u atlattıktan sonraki süreçte uygulanması gereken tedaviler, vatandaşların gündelik yaşama devam etmesi için büyük önem taşıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yoğun bakım sonrası gördüğü fizik tedavi süreci ise bu durumun en güncel örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz yılın son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid -19) dünyada etkisini artırmaya devam ediyor. Kişiden kişiye kolaylıkla yayılan Covid-19’u geçirenlerin bazıları tamamen iyileşirken bazıları ise başka sağlık sorunları ile karşılaşabiliyor. En sık görülen problemler ise kas kaybına bağlı hareket etme zorluğu ve pıhtı atması sonucu oluşan felç tablosu olarak karşımıza çıkıyor. Sonradan ortaya çıkan bu problemlere ise erken müdahale büyük önem taşıyor.

COVID-19'DAN SONRAKİ SÜRECE DİKKAT!

Koronavirüsün eklem ağrılarına neden olduğu herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır, “ Fakat özellikle 65 yaş üstü bireyler ve hastalığı orta ve şiddetli düzeyde geçiren her yaştaki hastalar; hem viral enfeksiyonun kemik, kas ve eklem yapısı üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden hem hastalık süresince gelişen immobilite yani hastaların istirahatinden dolayı büyük oranda kas kaybı yaşıyor. Kas zayıflığı ile beraber yorgunluk ve eklem ağrıları gelişiyor. Sorun ise burada başlıyor. Bu durum kişileri günlük aktivitelerini yapamaz hatta yürüyemez hale getirebiliyor. Kişiler virüsü atlattıktan sonra vakit kaybetmeden koronavirüs rehabilitasyonu için ilgili yere başvurmalı. Bu süreçte yorgunluğu azaltmak ve kas kuvvetini arttırmak için hem aerobik ve hem de dirençli egzersiz programları kas, kemik ve bağ dokusunun iyileşmesinde olumlu katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

ERKEN REHABİLİTASYON BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Dr. Küçükçakır, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bu süreçte kaybedilen kas oranını sayılarla ifade edecek olursak mesela yatak istihirati sırasında her gün kas gücünün yaklaşık yüzde 1’ini kaybedebiliriz. Kas güçsüzlüğü özellikle 65 yaş üstü hastalar için önemli sorunların temelini oluşturabilir. Çünkü yaşlandıkça kas kütlesi doğal olarak azalır ve kas gücünü yeniden inşa etmek zorlaşır. Bu yüzden bir hasta rehabilitasyona ne kadar erken başlayabilirse, tam iyileşme şansı o kadar artar”

BİLİŞSEL SORUNLAR DA ORTAYA ÇIKABİLİYOR

COVID-19 nedeniyle hastaların çeşitli bilişsel sorunlar da yaşayabileceğini vurgulayan Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik, bu problemlerin başında ise beyin sisi ve pıhtı atması sonucu ortaya çıkan felç durumu geliyor. Bu durumlar ortaya çıktığında ise felç durumunda yaşanan hareket kaybı, denge bozukluğu gibi birçok sorunun ve beyin sisinde yaşanan psikolojik problemlerin çözümünde erken rehabilitasyon büyük önem taşıyor. Hastalar eğer virüs sonrası ortaya çıkan bu rahatsızlıkların tedavisini ertelerse birçok vücut fonksiyonunu kalıcı olarak kaybedebilir” dedi.

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