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Koruma altına alınmışlardı! Orada görüntülendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 11:46 | Son Güncelleme

Çengel boynuzlu dağ keçileri Tunceli'deki Munzur Dağı'nda görüntülendi. Kar altındaki 3 bin 300 rakımlı dağda yiyecek aramaya çıkan dağ keçileri tırmanış gerçekleştiren dağcılar tarafından fotoğraflandı.

Dağcılar, 4,5 saat süren keyifli tırmanışın ardından sürü halinde yiyecek aramaya çıkan ve koruma altında bulunan dağ keçilerine rastladılar. Şamua olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçilerinden ilham alan dağcılar, 3 bin rakımın üzerinde keşfettikleri iki yeni zirveye de Şamua 1 ve Şamua 2 ismini verdi.

Tunceli'de şamua şaşkınlığı!

Tunceli’de 3 bin 300 rakımlı Munzur dağında karda yiyecek aramaya çıkan Şamua olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.
Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli Şubesi ile Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK)’a bağlı 8 dağcı, Munzur Dağının zirvesine 4,5 saat süren tırmanış gerçekleştirdi.
Dağcılar, tırmanış sırasında sürü halinde yiyecek aramaya çıkan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerini de gördü. Dağcılardan Özgür Aydoğdu'da sürü halinde dağ keçilerini fotoğrafladı.
Dağcılar, keyifli geçen tırmanış sırasında sürü halindeki şamualara rastlamanın kendilerine ayrıca mutlu ettiğini söyledi.
Öteyandan dağcılar, 3 bin rakımın üzerinde keşfettikleri iki yeni zirveye “Şamua 1” ve “Şamua 2” ismini verdi.
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şamua dağ keçileri Tunceli

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