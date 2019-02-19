Dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana ilçede Fırat Nehri kenarındaki, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Kelaynaklar, şubat-mart aylarında, üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için kafesten çıkarılarak doğaya bırakılıyor.

Yılda bir kez yumurtlayan kelaynaklar, 1 ila 3 arasında yumurta için kuluçkaya yatıyor. Kelaynakların kuluçka süresi ise 4 hafta sürüyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kelaynaklar, özel menüyle besleniyor. Göçüne izin verilmeyen bu kuşlar, yaz sonunda tekrar kafese alınıyor.

Bu kapsamda, istasyonda düzenlenen törenle, 261 kelaynak, üremeleri için yeniden doğaya bırakıldı.

Vali Yardımcısı Selami Işık, burada yaptığı konuşmada, doğada ender rastlanan bir türe Şanlıurfa'nın ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kelaynakların Türkiye için önemli bir değer olduğunu anlatan Işık, kuşların bölgede "bereketin sembolü" olarak görüldüğünü ifade etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan ise ilçede 42 yıldır kelaynakları korumak için istasyonda çalışma yaptıklarını belirtti.

Kuşların neslinin korunması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bugün 261 sayısına ulaştık. Şu an kuşlarımızı doğaya bırakıyoruz. Tabiatta kendi aralarında eş tutacak, yuvalarını yapacak ve kuluçkaya yatıp yeni bireylerle aramıza dönecekler." diye konuştu.