İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kosova ile Türkiye arasında çok güçlü bağlar olduğunu belirterek, "Sizin ayağınıza taş değse bizim canımız yanar. Balkanlar'da yaşanan o acı günlerde hep beraber ağladık ve kahrolduk. Verdiğiniz mücadeleye destek olduk. Türk halkı her zaman sizinle beraberdir ve her zaman yanınızda olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda Kosova'nın Bağımsızlığının 11. Yıl Kutlamaları programına katılan Yıldırım, Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği haberini, 17 Şubat 2008'de 60. Hükümetin Bakanlar Kurulu Toplantısında aldıklarını ve haberin tüm kurulda tarifi zor bir mutluluk ve heyecan oluşturduğunu dile getirdi.

Yıldırım, Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, şimdi 116 ülkenin Kosova Cumhuriyeti'ni tanıdığını ifade etti.

- "Her zaman yanınızdayız"

Türkiye'nin bütün dünyada Kosova'nın tanınması için gayret gösterdiğini belirten Yıldırım, "Kosova'nın bu bağımsızlık yıl dönümünü candan duygularla kutluyorum. Kosova ile Türkiye arasında çok güçlü bağlar var. Sizin ayağınıza taş değse bizim canımız yanar. Balkanlar'da yaşanan o acı günlerde hep beraber ağladık ve kahrolduk. Verdiğiniz mücadeleye destek olduk. Türk halkı her zaman sizinle beraberdir ve her zaman yanınızda olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.