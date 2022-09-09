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Kötü günler geçiren Hadise'ye en büyük destek Yıldız Tilbe'den geldi

09.09.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Mehmet Dinçerler ile evliliğinde 'bebek krizi' çıktığı ve bu yüzden evlerini ayırdığı konuşulan ünlü popçu Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir'de verdiği konseri sırasında birden bire ağlamaya başlamıştı. "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamayan Hadise'nin duygusal halleri evliliğindeki krizden dolayı olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Hadise'ye meslektaşı Yıldız Tilbe'den destek geldi.

Yaklaşık 4,5 ay önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise'nin evliliğinde problemler olduğu ve çiftin evlerini ayırdığı konuşuluyor. Şu sıralar evliliğindeki kriz iddiasıyla gündemde olan Hadise geçtiğimiz günlerde İzmir'de verdiği konseri sırasında ağlamıştı.

Sevilen şarkılarından "Küçük Bir Yol"u seslendiren Hadise, hüngür hüngür ağlamaya başlayınca şarkıyı söylemeye devam edememişti. Ünlü şarkıcının duygusal hali kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş, ağlamasının sebebinin evliliğindeki sorunlar olduğu şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlamaya başladı! Şarkıya devam edemediHadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlamaya başladı! Şarkıya devam edemedi

Hadise'nin konserinde, eşi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi ederken taktığı 3 milyon TL'lik tektaş yüzüğünün olmaması da dikkat çekmişti. Sahneden duygusal anlar yaşayan Hadise’ye meslektaşı Yıldız Tilbe’den destek geldi.

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"BİR KADININ EN GÜÇLÜ OLDUĞU AN AĞLADIĞI ANDIR'"

Mehmet Dinçerler ile evliliğinde 'bebek' krizi yaşadığı iddia edilen 36 yaşındaki popçu Hadise'nin, konserinde ağlaması sosyal medyada gündem olurken, Yıldız Tilbe'den destek geldi.

Tilbe, ünlü şarkıcının gözyaşlarına boğulduğu anlar için "Hadise bir kadının en güzel ve güçlü olduğu an, sevdiği için ağladığı andır. Erkek içinde böyledir. Her damla gözyaşı bir elmas gibi döküldükçe ağlanan kişinin ya değerinden götürür ya da değerine değer katar. Gözyaşları kutsaldır" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Yıldız Tilbe
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