Kötü günler geçiren Hadise'ye en büyük destek Yıldız Tilbe'den geldi

Yaklaşık 4,5 ay önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise'nin evliliğinde problemler olduğu ve çiftin evlerini ayırdığı konuşuluyor. Şu sıralar evliliğindeki kriz iddiasıyla gündemde olan Hadise geçtiğimiz günlerde İzmir'de verdiği konseri sırasında ağlamıştı.

Sevilen şarkılarından "Küçük Bir Yol"u seslendiren Hadise, hüngür hüngür ağlamaya başlayınca şarkıyı söylemeye devam edememişti. Ünlü şarkıcının duygusal hali kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş, ağlamasının sebebinin evliliğindeki sorunlar olduğu şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Hadise'nin konserinde, eşi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi ederken taktığı 3 milyon TL'lik tektaş yüzüğünün olmaması da dikkat çekmişti. Sahneden duygusal anlar yaşayan Hadise’ye meslektaşı Yıldız Tilbe’den destek geldi.

"BİR KADININ EN GÜÇLÜ OLDUĞU AN AĞLADIĞI ANDIR'"

Mehmet Dinçerler ile evliliğinde 'bebek' krizi yaşadığı iddia edilen 36 yaşındaki popçu Hadise'nin, konserinde ağlaması sosyal medyada gündem olurken, Yıldız Tilbe'den destek geldi.

Tilbe, ünlü şarkıcının gözyaşlarına boğulduğu anlar için "Hadise bir kadının en güzel ve güçlü olduğu an, sevdiği için ağladığı andır. Erkek içinde böyledir. Her damla gözyaşı bir elmas gibi döküldükçe ağlanan kişinin ya değerinden götürür ya da değerine değer katar. Gözyaşları kutsaldır" yorumunda bulundu.





