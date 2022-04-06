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Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

06.04.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskiye dayalı arkadaşlıklarını geçtiğimiz yıl aşka dönüştüren reality şov yıldızı Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker, nikah masasına oturdu.

Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

Kardashian-Jenner kardeşlerin 'en sakin' bireyi olarak gösterilen ve özel hayatanı geri planda yaşamayı tercih eden Kourtney Kardashian (42), uzun yıllardır arkadaş olduğu müzisyen Travis Barker (46) ile geçtiğimiz yıl şubat ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çiftten sürpriz haber geldi.

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Ekim ayında Barker'ın evlilik teklifine "Evet!" yanıtını veren Kardashian, ünlü müzisyen ile nikah masasına oturdu.

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KONUKLARA TELEFON YASAĞI!

TMZ sitesinin haberine göre; nikah, gece yarısından sonra sabahın ilk saatlerinde, 01.30'da Las Vegas'ta bir şapelde kıyıldı. Kourtney Kardashian ile Travis Barker, törenin yapıldığı şapele gelen konukların içeriye cep telefonu sokmasına izin vermedi.

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Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen nikahı, sadece çiftin özel fotoğrafçısı görüntüledi. Kardashian ile Barker, şapele kendi özel güvenlik görevlilerini getirdi.
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GRAMMY TÖRENİNDEN SONRA EVLENDİLER

Kourtney Kardashian ile Travis Barker, tören öncesi Las Vegas'taki MDM Arena'da gerçekleşen 64'üncü Grammy Ödülleri törenine katıldı. Çift, törenin bitiminden sonra şapele gidip hayatlarını birleştirdi.

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SAHİLDE ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ

Kardashian ile Barker, nişanlandıklarını ise geçtiğimiz yıl ekim ayında sosyal medyadan duyurmuştu. Barker, sevgilisine California'nın Montecito kentinde sahilde oluşturulan romantik bir ortamda evlenme teklifinde bulunmuştu. Kourtney Kardashian da büyük bir mutlulukla bu teklife "Evet!" yanıtını vermişti.
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Kim Kardashian, ablasının bu özel gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kourtney'in tektaşı da paylaşılan fotoğraflar arasındaydı.


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Kourtney Kardashian
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