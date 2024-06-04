Kozmetik firmasının indirim gününde izdiham çıkmıştı! Yankıları sosyal medyada sürüyor... Videosu milyonlarca kez izlendi: Kendisini böyle savundu

Dev bir kozmetik markasının indirim gününde çıkan kavgalar sosyal medyada gündem yaratmıştı. Müşterilerin birbirine girdiği kavgalardan biri o kadar çok konuşuldu ki milyonlarca kez izlendi. İndirim kavgasına öfkelen genç kadın gözlerini açarak, "Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez" diyerek bas bas bağırdı.

Videodaki müşteri ise kasiyerden sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara kadar herkese tepkiliydi. O anları anlatmak için kamera karşısına geçen kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kavga anlarında iyi sabrettiğini düşündüğünü söyleyen genç kadın, "Döndüm dedim sen kime gerizekalı diyorsun? İki üç parça bir şey için bir insanın üstüne çullanacak biri değilim. İnsanlar orada kaç saat beklemiş. Biz tam gireceğiz durdular. Kapıları kapattılar bize 'Buradan sonra girilmeyecek' denildi. Ben kapının arasına ayağımı koydum. Direkt hakaret etmeye başladılar. Hem bana eşya atıyor hem bana gerizekalı diyor. Ben zaten orada koptum. Karşınızda biri 'gerizekalı mısın laftan anlamıyorsun' diye konuşsa siz de aynı yapardınız. Ben orada çok da iyi sabrettiğimi düşünüyorum. Birincisi sen orada ne haddine bana gerizekalı diyebiliyorsun? Bu cesaret nereden geliyor?" ifadelerini kullandı.







