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  4. Kral Charles, o fransız yemeğini yasakladı! Kaz veya ördek ciğerinden yapılıyordu...

Kral Charles, o fransız yemeğini yasakladı! Kaz veya ördek ciğerinden yapılıyordu...

19.11.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kralı 3. Charles, bir Fransız yemeği olan ‘yağlı kaz veya ördek ciğerini' Buckingham Sarayı dahil kraliyet konutlarında kullanılmasını yasakladı ve menüden çıkarttırdı. Foie gras olarak adlandırılan kaz veya ördek ciğeri, kazların veya ördeklerin bir boruyla zorla ağızdan beslenerek ciğerlerinin yağlandırılmasıyla yapılan bir yemek ve kuşların karaciğerini 10 katı kadar şişiriyor.

Kral Charles, o fransız yemeğini yasakladı! Kaz veya ördek ciğerinden yapılıyordu...

PETA adlı hayvan haklarını savunan sivil toplum kuruluşu dün açıklama yaparak Buckingham Sarayı tarafından kendilerine gönderilen mektupta Kral Charles’ın emriyle Balmoral, Sandringham, Windsor Kalesi, Hillsborough Kalesi ve Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere Foie gras’ın tüm kraliyet konutlarındaki menülerde yer almayacağı belirtildi.

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HER GÜN 2 KİLO TAHIL

Foie (karaciğer) gras (yağlı), kaz veya ördeklerin ciğerinden yapılan bir Fransız yemeğidir. Kaz ve ördeklerin zorla gagalarından boruyla beslenerek ciğerlerinin yağlanması, normalin 10 katı büyümesi sağlanır. Bu beslenme yönteminde kuşların midelerine her gün 2 kilo tahıl, boğazlarından aşağı sokulan metal borular aracılığıyla pompalanır ve öldürülmeden önce karaciğerlerinin şişmesine neden olur. Şişen karaciğer diğer organlara baskı yapar ve kuşların nefes alamayarak eziyet çekmesine neden olur. (DHA)

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yasak yemek

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