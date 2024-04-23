HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları

TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları

23.04.2024 08:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yurt genelindeki ilk kutlamalarına ilişkin belgeler, TBMM arşivinde özenle muhafaza ediliyor.

TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de kabul edildi ve 2 Mayıs 1921'de yürürlüğe girdi. İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır."; ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." hükümleri yer alıyor.

1921'de milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, 1927'de Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 96 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor.

Ekran görüntüsü 2024-04-23 075758

23 Nisan, 27 Mayıs 1935'te çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi.

Ekran görüntüsü 2024-04-23 075817

1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

Ekran görüntüsü 2024-04-23 075828

1979'da ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınan bu milli bayramda, dünyanın birçok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olmayı sürdürüyor.

Ekran görüntüsü 2024-04-23 075839

Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurt içinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenen ruhunu temsil ediyor.

İLK 23 NİSAN TÖRENLERİ

Yurt genelinde ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine ait fotoğraflar, TBMM arşivinde özenle muhafaza ediliyor.

Belgeler arasında ilk kez kutlanan "Çocuk Bayramı" hakkında Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan 24 Nisan 1927 tarihli habere ait gazete kupürü de yer alıyor.

Ekran görüntüsü 2024-04-23 075850

"Çocuk Bayramı Sevinçle Kutlandı" manşetiyle basılan gazetede, ilk kez kutlanan Çocuk Bayramı'nın heyecan ve ilgi uyandırdığı belirtiliyor.

Meclis arşivindeki 23 Nisan kutlamalarına ait çok sayıda fotoğrafta, ilk kez Çocuk Bayramı'na katılmanın heyecanını yaşayan miniklerin kıyafetleri ve bayram sevinci dikkati çekiyor. (AA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti vekilleri uyardı: ‘Giyim kuşamdan, yemeden içmeye çok özenli olun’AK Parti vekilleri uyardı: ‘Giyim kuşamdan, yemeden içmeye çok özenli olun’
Ölen kişinin mezarını açtı, mezarı ateşe verip cesedi yakmak istedi Ölen kişinin mezarını açtı, mezarı ateşe verip cesedi yakmak istedi
Çalıştığı lunaparkta kafasına oyuncak çarptı! Şoke eden detay...Çalıştığı lunaparkta kafasına oyuncak çarptı! Şoke eden detay...
Anahtar Kelimeler:
23 nisan tbmm
En Çok Okunan Haberler
''Onun bunun çocukları...Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış!''

''Onun bunun çocukları...Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış!''

Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Rıdvan Dilmen canlı yayında zorlandı! ''Kalbim duracak gibiydi...''

Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Rıdvan Dilmen canlı yayında zorlandı! ''Kalbim duracak gibiydi...''

Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybetti

Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybetti

Canlı yayındaki o iddialara sert yanıt: 'Dediğin fotoğrafı ortaya çıkart tüm görevlerimden istifa edeyim'

Canlı yayındaki o iddialara sert yanıt: 'Dediğin fotoğrafı ortaya çıkart tüm görevlerimden istifa edeyim'

Çalıştığı lunaparkta kafasına oyuncak çarptı! Şoke eden detay...

Çalıştığı lunaparkta kafasına oyuncak çarptı! Şoke eden detay...

Destici'den canlı yayında erken seçim tarihi! Emekliye zam için de net rakam verdi

Destici'den canlı yayında erken seçim tarihi! Emekliye zam için de net rakam verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.