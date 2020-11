KRIMZ CS:GO'dan banlandı, sosyal medyadan yardım istedi!

Fnatic'in aktif oyuncusu Freddy ''KRIMZ'' Johansson, CS:GO'da VAC ban şoku yaşadı. Profesyonel Counter Strike: Global Offensive oyuncusu KRIMZ, yaşadığı şoku sosyal medya hesabından paylaştı.

İsveçli oyuncu, açılımı Valve Anti Cheat olan sistem tarafından banlandığını resmi Twitter hesabından açıkladı. KRIMZ, CS:GO resmi Twitter hesabını da etiketleyerek sorunun en kısa zamanda düzeltilmesini diledi.

It seems that my account got vac banned. @CSGO can you fix this asap pls ????????