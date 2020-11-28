Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. eSpor
  4. KRIMZ CS:GO'dan banlandı, sosyal medyadan yardım istedi!

KRIMZ CS:GO'dan banlandı, sosyal medyadan yardım istedi!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 28.11.2020 17:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
KRIMZ CS:GO'dan banlandı, sosyal medyadan yardım istedi!

Fnatic oyuncusu KRIMZ, CS:GO'dan banlandığını açıkladı. Resmi sosyal medya hesabından VAC ban yediğini paylaşan KRIMZ, sorunun düzeltilmesi için yardım isteğinde bulundu.

Fnatic'in aktif oyuncusu Freddy ''KRIMZ'' Johansson, CS:GO'da VAC ban şoku yaşadı. Profesyonel Counter Strike: Global Offensive oyuncusu KRIMZ, yaşadığı şoku sosyal medya hesabından paylaştı.

SORUNU DÜZELTMELERİNİ İSTEDİ

İsveçli oyuncu, açılımı Valve Anti Cheat olan sistem tarafından banlandığını resmi Twitter hesabından açıkladı. KRIMZ, CS:GO resmi Twitter hesabını da etiketleyerek sorunun en kısa zamanda düzeltilmesini diledi.

As bayrakları: XANTARES, Esports Awards 2020 'Yılın Espor Hareketi' ödünü kazandıAs bayrakları: XANTARES, Esports Awards 2020 'Yılın Espor Hareketi' ödünü kazandı

Valve tarafından KRIMZ'ın banlanmasıyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Bilindiği kadarıyla, KRIMZ'ın tweet'ine herhangi bir yetkili dönüş yapmış değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İşte 21. yüzyılın en iyi 25 oyuncusuİşte 21. yüzyılın en iyi 25 oyuncusu
As bayrakları: Türk oyuncuya önemli ödül!As bayrakları: Türk oyuncuya önemli ödül!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Görenler önce şaşkına dönüyor, sonra hayran kalıyor!

Görenler önce şaşkına dönüyor, sonra hayran kalıyor!

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

İlginizi Çekebilir

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Öğrencisiyle sevişince zirveyi gördü

Öğrencisiyle sevişince zirveyi gördü

Binlerce kişi ona hayran! Sibirya kurdu rengiyle şaşkına çeviriyor

Binlerce kişi ona hayran! Sibirya kurdu rengiyle şaşkına çeviriyor

Dwayne Johnson’ın Instagram paylaşımı hayranlarını sevindirdi

Dwayne Johnson’ın Instagram paylaşımı hayranlarını sevindirdi

Baba efsanesine yeni bir dokunuş! İşte ilk fragman

Baba efsanesine yeni bir dokunuş! İşte ilk fragman

Diğer Haberler

1907 Fenerbahçe Espor 2K21 oyuncusu Fatih “Fatih” Toprak’ı kadrosuna kattı

Dikkat çeken transfer resmen duyuruldu!

As bayrakları: XANTARES, Esports Awards 2020 'Yılın Espor Hareketi' ödünü kazandı

As bayrakları: Türk oyuncuya önemli ödül!

Emre “Riv9” Kayır İstanbul Başakşehir Esports'ta!

Emre “Riv9” Kayır İstanbul Başakşehir Esports'ta!

Gaziantep League of Legends Solo Q turnuvası ertelendi

Çeşitli hediyeler verilecekti! Koronavirüs onu da vurdu

1907 Fenerbahçe Espor ile Ersin “Blue” Gören'in yolları ayrıldı

Ersin “Blue” Gören ile yollar ayrıldı

100 Thieves Ian Victor “FBI” Huang'i resmen transfer etti!

Dev transfer resmen duyuruldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.