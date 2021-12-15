Kuaför maliyetine son! Saçlarınızı evde boyayabileceğiniz ev yapımı saç boyası tarifleri

Marketten aldığınız veya kuaförde kullanılan saç boyalarının içinde bolca amonyak ve paraben bulunuyor. Son dönemde sıkça karşınıza çıkan ve doğal adı altında satılan boyalar bile, raf ömürleri bulunduğu için çeşitli kimyasallar içerebiliyor. Hassas saçlarınızı bu zararlı kimyasallardan korumak için evde kendi doğal saç boyanızı hazırlamanız, sandığınızdan daha kolay.

KINAYLA SAÇ BOYASI

Toz halinde bulunabilen kına, aslında en canlı renkleri veren doğal bir boya. Normalde vücut için geçici dövme yapmak amacıyla kullanılsa da, saçlarda 4 ila 6 hafta kadar rengini koruyor.

Saçınıza kına uygulaması yapmak için 1/2 bardak kınayı 1/4 bardak suyla karıştırın.

Tamamen homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Gerekirse daha fazla su ekleyebilirsiniz.

Karışımı streç filmle kapatın ve saçınıza uygulamadan önce 12 saat bekletin.

Yalnızca şampuanla yıkayıp taradığınız saçlarınızı tutam tutam ayırın. Kınayı tüm saçınıza olmak üzere bu tutamlara uygulayın.

Saçınızı streç filmle sarın ve en az iki saat bekleyin. Daha sonra saçınızı durulayın.

SARI SAÇLAR İÇİN DOĞAL SAÇ BOYASI

Papatya suyunun saç rengini açmaya yardımcı olduğu biliniyor. Bu tarifte de papatya başrolde.

500 ml suyu bir tencereye alın ve bir avuç kurutulmuş papatya ile bir avuç sarı kantaronu içine atın.

Yaklaşık 40 dakika boyunca bitkileri kaynatın.

Kaynayan karışımı ocaktan alın ve bir gün bekletin.

Dinlenen karışımı süzün ve temiz bir sprey şişesine alın.

Haftada bir veya iki kez karışımı saçlarınıza dipten uca uygulayın. Güneş ışığı alabileceğiniz bir yerde yaklaşık bir saat bekleyip karışımı saçınızdan arındırın.

KOYU KAHVE SAÇ BOYASI