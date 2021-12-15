Kuaför maliyetine son! Saçlarınızı evde boyayabileceğiniz ev yapımı saç boyası tarifleri

Marketten aldığınız veya kuaförde kullanılan saç boyalarının içinde bolca amonyak ve paraben bulunuyor. Son dönemde sıkça karşınıza çıkan ve doğal adı altında satılan boyalar bile, raf ömürleri bulunduğu için çeşitli kimyasallar içerebiliyor. Hassas saçlarınızı bu zararlı kimyasallardan korumak için evde kendi doğal saç boyanızı hazırlamanız, sandığınızdan daha kolay.
Toz halinde bulunabilen kına, aslında en canlı renkleri veren doğal bir boya. Normalde vücut için geçici dövme yapmak amacıyla kullanılsa da, saçlarda 4 ila 6 hafta kadar rengini koruyor.
Saçınıza kına uygulaması yapmak için 1/2 bardak kınayı 1/4 bardak suyla karıştırın.
Tamamen homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Gerekirse daha fazla su ekleyebilirsiniz.
Karışımı streç filmle kapatın ve saçınıza uygulamadan önce 12 saat bekletin.
Yalnızca şampuanla yıkayıp taradığınız saçlarınızı tutam tutam ayırın. Kınayı tüm saçınıza olmak üzere bu tutamlara uygulayın.
Papatya suyunun saç rengini açmaya yardımcı olduğu biliniyor. Bu tarifte de papatya başrolde.
500 ml suyu bir tencereye alın ve bir avuç kurutulmuş papatya ile bir avuç sarı kantaronu içine atın.
Yaklaşık 40 dakika boyunca bitkileri kaynatın.
Kaynayan karışımı ocaktan alın ve bir gün bekletin.
Dinlenen karışımı süzün ve temiz bir sprey şişesine alın.
Bir tencereye 750 ml su alın. 6-7 adet ceviz içini ekleyip kaynatın.
Yaklaşık 15 dakika sonra cevizleri çıkarın, tenceredeki renklenen suyu bir kavanoza alın.
Suya 3-4 yemek kaşığı toz yeşil kına, 2 yemek kaşığı Türk kahvesi ve 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın.
Temiz saçlarınıza dipten başlayarak karışımı uygulayın.
Uçlara kadar güzelce yaydığınız boyayı, saçınızı streç filmle sararak bir gece bekletin.
Ertesi sabah saçınızı durulayın.
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