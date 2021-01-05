Kuaföre gitmeye gerek yok! Buğulu göz makyajının sırrı bu adımlarda

Genellikle makyaj yaparken tüm dikkatleri gözlerimizde toplamak isteriz. Çünkü gözler yüzün duruşunu ve enerjimizi en çok değiştiren noktalardan biri. Gözlerimizi ön plana çıkartmak istediğimizde de buğulu göz makyajları ile bunu başarabiliriz. Buğulu ve dumanlı bir göz makyajı tüm dikkatleri üzerinizde toplayacak!

NÖTR TONLARDA GÖZ FARI UYGULAYIN

Eğer koyu renkli bir göz makyajı yapıyorsanız, öncelikle göz kapağınızın tümüne nötr tonlarda bir far uygulayarak baz oluşturmanız gerekiyor. Bu renk sayesinde daha sonraki adımlarda uygulayacağınız koyu renklerdeki farları karıştırmak çok daha kolay olacak. Nötr tonlarda göz farı arayışındaysanız, açık pudra tonlarını seçebilirsiniz.

GÖZ KAPAĞINIZI GÖLGELENDİRİN

Gözlerinize derinlik katmak için far paletinizden kullanmak istediğiniz en koyu rengi seçin ve göz kapağınızın katlanma çizgisine uygulayarak dağıtın. Bu sayede göz kapağınızın katlanma çizgisini belirgin hale getirerek iddialı bir görünüm kazanacaksınız. Fakat bu işlem sırasında dikkatli olmakta fayda var. Çünkü farı yanlış uygulamanız durumunda palyaçoya da benzeyebilirsiniz, bizden söylemesi!