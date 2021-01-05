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Kuaföre gitmeye gerek yok! Buğulu göz makyajının sırrı bu adımlarda

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 05.01.2021 13:33 | Son Güncelleme:
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Kuaföre gitmeye gerek yok! Buğulu göz makyajının sırrı bu adımlarda

Eğer makyajınızın dağılmasını ve uçmasını istemiyorsanız, primer uygulayarak göz makyajınızı sabitleyebilir ve her daim kusursuz görünmesini sağlayabilirsiniz. Far bazınızın olmadığı durumlarda açık tonlarda bir far ile de göz kapağının renk tonunu eşitleyebilir, daha aydınlık görünen ve kalıcı bir göz makyajı elde edebilirsiniz.

Genellikle makyaj yaparken tüm dikkatleri gözlerimizde toplamak isteriz. Çünkü gözler yüzün duruşunu ve enerjimizi en çok değiştiren noktalardan biri. Gözlerimizi ön plana çıkartmak istediğimizde de buğulu göz makyajları ile bunu başarabiliriz. Buğulu ve dumanlı bir göz makyajı tüm dikkatleri üzerinizde toplayacak!

NÖTR TONLARDA GÖZ FARI UYGULAYIN

Eğer koyu renkli bir göz makyajı yapıyorsanız, öncelikle göz kapağınızın tümüne nötr tonlarda bir far uygulayarak baz oluşturmanız gerekiyor. Bu renk sayesinde daha sonraki adımlarda uygulayacağınız koyu renklerdeki farları karıştırmak çok daha kolay olacak. Nötr tonlarda göz farı arayışındaysanız, açık pudra tonlarını seçebilirsiniz.

GÖZ KAPAĞINIZI GÖLGELENDİRİN

Gözlerinize derinlik katmak için far paletinizden kullanmak istediğiniz en koyu rengi seçin ve göz kapağınızın katlanma çizgisine uygulayarak dağıtın. Bu sayede göz kapağınızın katlanma çizgisini belirgin hale getirerek iddialı bir görünüm kazanacaksınız. Fakat bu işlem sırasında dikkatli olmakta fayda var. Çünkü farı yanlış uygulamanız durumunda palyaçoya da benzeyebilirsiniz, bizden söylemesi!

DOĞAL BİR GÖRÜNÜM YARATIN

Eğer bir önceki adımı başarıyla tamamladıysanız, şimdi yapmanız gereken gözlerinizi ortaya çıkarmak. Bunun için göz kapağınızın tam ortasına, yani göz bebeğinin hizasına, far paletinizdeki metalik tonu sürün ve iyice dağıtın. Sadece o bölgeye uygulamış olduğunuz far dikkati oraya toplayarak gözlerinizin ortaya çıkmasını ve ışıldamasını sağlayacak.

Buğulu göz makyajı yaparken farı iyice dağıtmaya özen gösterin. Çünkü diğer türlü doğal olmayan bir görünüm ortaya çıkabilir.

HACİMLİ KİRPİKLER YARATIN

Buğulu göz makyajının olmazsa olmazı hacimli kirpikler. Kirliklerinizi ön plana çıkarmak istiyorsanız alt ve üst kirpik diplerinizi koyu renkli bir farla desteklemeniz gerekiyor. Daha doğal bir sonuç için ince ve kesik uçlu bir far fırçası kullanabilirsiniz. Sonrasında maskarayı sürerek istediğiniz görünümü elde etmiş olacaksınız.

Kirpik diplerini belirginleştirmenin bir diğer yolu ise eyeliner. Kirpik diplerine çektiğiniz ince bir eyeliner çizgisi kirpiklerinizin daha yoğun görünmesini sağlayacak.

FAR PARÇALARINI TEMİZLEYİN

Buğulu göz makyajı yaparken kullandığınız far miktarı çok fazla olduğu için farınızın dağılma ihtimali çok muhtemel. Bunun işiniz bittiğinde bir fırça yardımıyla yüzünüze dağılan far tozlarını temizleyebilirsiniz.


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