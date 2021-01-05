Kuaföre gitmeye gerek yok! Buğulu göz makyajının sırrı bu adımlarda

Genellikle makyaj yaparken tüm dikkatleri gözlerimizde toplamak isteriz. Çünkü gözler yüzün duruşunu ve enerjimizi en çok değiştiren noktalardan biri. Gözlerimizi ön plana çıkartmak istediğimizde de buğulu göz makyajları ile bunu başarabiliriz. Buğulu ve dumanlı bir göz makyajı tüm dikkatleri üzerinizde toplayacak!
Eğer koyu renkli bir göz makyajı yapıyorsanız, öncelikle göz kapağınızın tümüne nötr tonlarda bir far uygulayarak baz oluşturmanız gerekiyor. Bu renk sayesinde daha sonraki adımlarda uygulayacağınız koyu renklerdeki farları karıştırmak çok daha kolay olacak. Nötr tonlarda göz farı arayışındaysanız, açık pudra tonlarını seçebilirsiniz.
Gözlerinize derinlik katmak için far paletinizden kullanmak istediğiniz en koyu rengi seçin ve göz kapağınızın katlanma çizgisine uygulayarak dağıtın. Bu sayede göz kapağınızın katlanma çizgisini belirgin hale getirerek iddialı bir görünüm kazanacaksınız. Fakat bu işlem sırasında dikkatli olmakta fayda var. Çünkü farı yanlış uygulamanız durumunda palyaçoya da benzeyebilirsiniz, bizden söylemesi!
Eğer bir önceki adımı başarıyla tamamladıysanız, şimdi yapmanız gereken gözlerinizi ortaya çıkarmak. Bunun için göz kapağınızın tam ortasına, yani göz bebeğinin hizasına, far paletinizdeki metalik tonu sürün ve iyice dağıtın. Sadece o bölgeye uygulamış olduğunuz far dikkati oraya toplayarak gözlerinizin ortaya çıkmasını ve ışıldamasını sağlayacak.
Buğulu göz makyajı yaparken farı iyice dağıtmaya özen gösterin. Çünkü diğer türlü doğal olmayan bir görünüm ortaya çıkabilir.
Buğulu göz makyajının olmazsa olmazı hacimli kirpikler. Kirliklerinizi ön plana çıkarmak istiyorsanız alt ve üst kirpik diplerinizi koyu renkli bir farla desteklemeniz gerekiyor. Daha doğal bir sonuç için ince ve kesik uçlu bir far fırçası kullanabilirsiniz. Sonrasında maskarayı sürerek istediğiniz görünümü elde etmiş olacaksınız.
Kirpik diplerini belirginleştirmenin bir diğer yolu ise eyeliner. Kirpik diplerine çektiğiniz ince bir eyeliner çizgisi kirpiklerinizin daha yoğun görünmesini sağlayacak.
Buğulu göz makyajı yaparken kullandığınız far miktarı çok fazla olduğu için farınızın dağılma ihtimali çok muhtemel. Bunun işiniz bittiğinde bir fırça yardımıyla yüzünüze dağılan far tozlarını temizleyebilirsiniz.
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