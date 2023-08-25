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    4. Küçücük çantayla otele girdiler! Odada taşıyabilecekleri her şeyi alıp çıktılar... Böyle hırsızlık görülmedi

    Küçücük çantayla otele girdiler! Odada taşıyabilecekleri her şeyi alıp çıktılar... Böyle hırsızlık görülmedi

    25.08.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Pembroke Dock’ta bulunan bir otelde gerçekleştirilen hırsızlık anları saniye saniye otel sahibi tarafından ifşa edildi. Geceliği 80 sterlin (yaklaşık 2 bin 644 TL) olan otele küçük bir el çantasıyla gelen çift ayrılırken tıka basa dolu bir alışveriş çantasıyla çıktı. Otel sahibi o anları sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

    Pembroke Dock’ta bulunan bir otele konaklamak için gelen bir çift kaldıkları odadaki su ısıtıcısı da dahil olmak üzere taşıyabilecekleri ne varsa çantanın içine doldurup götürdü. Otel sahibi Natalie Newton küçük bir kol çantasıyla gelen müşterilerin odadaki havluları, kahve ve çay poşetlerini, prizleri, lambaları, battaniye ve örtüleri topladığını söyledi.

    GÖRÜNTÜLERİNİ İFŞA ETTİ

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    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otel sahibi Newton hırsızlık yapan müşterilerin görüntülerini ifşa ederek, “Bir geceliğine oda ayırttılar ve neredeyse tüm odayı çalıp gittiler. Eşyaların yenilenmesi en az 200 sterlin (yaklaşık 6 bin 596 TL) tutacak. Bu arda oda eşyaların eksikliğinden dolayı kullanım dışı kalacak. Bu hırsızlara karşı tüm otel sahiplerini uyarmak istiyorum” dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    hırsızlık otel

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