Küçücük çantayla otele girdiler! Odada taşıyabilecekleri her şeyi alıp çıktılar... Böyle hırsızlık görülmedi

Pembroke Dock’ta bulunan bir otele konaklamak için gelen bir çift kaldıkları odadaki su ısıtıcısı da dahil olmak üzere taşıyabilecekleri ne varsa çantanın içine doldurup götürdü. Otel sahibi Natalie Newton küçük bir kol çantasıyla gelen müşterilerin odadaki havluları, kahve ve çay poşetlerini, prizleri, lambaları, battaniye ve örtüleri topladığını söyledi.

GÖRÜNTÜLERİNİ İFŞA ETTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otel sahibi Newton hırsızlık yapan müşterilerin görüntülerini ifşa ederek, “Bir geceliğine oda ayırttılar ve neredeyse tüm odayı çalıp gittiler. Eşyaların yenilenmesi en az 200 sterlin (yaklaşık 6 bin 596 TL) tutacak. Bu arda oda eşyaların eksikliğinden dolayı kullanım dışı kalacak. Bu hırsızlara karşı tüm otel sahiplerini uyarmak istiyorum” dedi.