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    4. İngiltere-Türkiye uçak seferinde tedirgin eden anlar! Bir anda “Bomba var” diyerek ayağa kalktı... Ortalık fena karıştı

    İngiltere-Türkiye uçak seferinde tedirgin eden anlar! Bir anda “Bomba var” diyerek ayağa kalktı... Ortalık fena karıştı

    24.08.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin East Midlands Havaalanı’ndan kalkan Antalya seferi düzenleyen bir yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı. İsmi açıklanmayan bir yolcu kalkıştan hemen önce bir anda ayağa kalkarak “Bomba var” diye bağırdı. Yolcu şaka yaptığını söylemesine rağmen uçağa gelen özel harekat polisleri onu indirerek gözaltına aldı.

    İngiltere’nin East Midlands Havaalanı’ndan Türkiye’nin Antalya şehrine doğru hareket etmek için hazırlanan bir yolcu uçağının uçuşu bir anda durduruldu. Uçakta patlayıcı madde olduğunu söyleyen bir yolcunun tepkisi üzerine diğer yolcular büyük panik yaşadı. Pistte 3 saat boyunca bekletilen uçak polislere haber verilmesi üzerine özel olarak arandı.

    HERHANGİ BİR ŞEY BULUNAMADI

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    Özel harekat polisleri olay yerine gelirken yapılan aramada şahsın üzerinde ve uçakta herhangi bir patlayıcı madde bulunamadı. Olayla ilgili olarak şahıs uçaktan indirilerek beraberindeki 2 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

    ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEDİ

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    Yolcu şaka yaptığını söylemesine rağmen özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Tutuklanma anları saniye saniye kaydedilirken yolcunun kefaletle serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere Türkiye uçak bomba

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