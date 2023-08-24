İngiltere-Türkiye uçak seferinde tedirgin eden anlar! Bir anda “Bomba var” diyerek ayağa kalktı... Ortalık fena karıştı

İngiltere’nin East Midlands Havaalanı’ndan Türkiye’nin Antalya şehrine doğru hareket etmek için hazırlanan bir yolcu uçağının uçuşu bir anda durduruldu. Uçakta patlayıcı madde olduğunu söyleyen bir yolcunun tepkisi üzerine diğer yolcular büyük panik yaşadı. Pistte 3 saat boyunca bekletilen uçak polislere haber verilmesi üzerine özel olarak arandı.

HERHANGİ BİR ŞEY BULUNAMADI

Özel harekat polisleri olay yerine gelirken yapılan aramada şahsın üzerinde ve uçakta herhangi bir patlayıcı madde bulunamadı. Olayla ilgili olarak şahıs uçaktan indirilerek beraberindeki 2 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Yolcu şaka yaptığını söylemesine rağmen özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Tutuklanma anları saniye saniye kaydedilirken yolcunun kefaletle serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.