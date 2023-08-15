Uçağa alınmayınca öfkeden deliye döndü! Kaykayı polisin üzerine sürüp tehdit etti

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Don Mueang Havalimanı'nda dış hatlar gidiş salonunda meydana gelen olay kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı. Polisi ekibi, yaklaşık 45 yaşında olduğu tahmin edilen Çinli bir yolcunun yüksek sesle çığlık ve bağırışlarla kargaşaya neden olduğu konusunda alarma geçti. Çinli yolcunun rahatsız edici hareketleri nedeniyle havayolu personeli uçağa binmesine izin vermedi. Bunun üzerine öfkeden deliye dönen yolcu daha da saldırgan davranışlar sergilemeye başladı.

KAYKAYINI SİLAH OLARAK KULLANDI

Polislerin kendisine doğru yaklaştığını fark eden yolcu kaykayını onların üzerine sürerek tokat atmaya çalıştı. Çinli yolcunun küfür ederek uçağın kalkış alanına doğru hareketlendiği görüldü. Olayın sonrasında Çinli yolcu tutuklanarak gözaltına alındı.