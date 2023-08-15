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    4. Uçağa alınmayınca öfkeden deliye döndü! Kaykayı polisin üzerine sürüp tehdit etti

    Uçağa alınmayınca öfkeden deliye döndü! Kaykayı polisin üzerine sürüp tehdit etti

    15.08.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland’tan Çin’e hareket eden bir uçak seferi ilginç anlara sahne oldu. Çinli bir yolcu uçağa alınmayınca öfkeden bir anda delirdi. Çevresindekilere saldıran Çinli yolcu kendisini tutuklamak için gelen polis memurunun üzerine kaykay sürerek küfürler etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Don Mueang Havalimanı'nda dış hatlar gidiş salonunda meydana gelen olay kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı. Polisi ekibi, yaklaşık 45 yaşında olduğu tahmin edilen Çinli bir yolcunun yüksek sesle çığlık ve bağırışlarla kargaşaya neden olduğu konusunda alarma geçti. Çinli yolcunun rahatsız edici hareketleri nedeniyle havayolu personeli uçağa binmesine izin vermedi. Bunun üzerine öfkeden deliye dönen yolcu daha da saldırgan davranışlar sergilemeye başladı.

    KAYKAYINI SİLAH OLARAK KULLANDI

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    Polislerin kendisine doğru yaklaştığını fark eden yolcu kaykayını onların üzerine sürerek tokat atmaya çalıştı. Çinli yolcunun küfür ederek uçağın kalkış alanına doğru hareketlendiği görüldü. Olayın sonrasında Çinli yolcu tutuklanarak gözaltına alındı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland uçak

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