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Küçük İbo son haliyle ağızları açık bıraktı! 90'lı yılların çocuk yıldızını görenler çok şaşırdı

05.04.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 yaşında Küçük İbo olarak ünlenen Halil İbrahim Küçük’ün son halini görenlerin ağızları açık kaldı. 90’lı yılların unutulmaz ismi, İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye çıkmış ve ardından şöhreti yakalamıştı. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü ismi görenler çok şaşırdı.

Küçük İbo son haliyle ağızları açık bıraktı! 90'lı yılların çocuk yıldızını görenler çok şaşırdı

90’lı yıllara damga vuran Küçük İbo unutulmaz isimler arasında bulunuyor. 90’ların çocuk yıldızı olan Küçük İbo henüz 12 yaşındayken çıkardığı albümle milyonlara seslenmişti. Ünlü isim son haliyle gündem oldu.

1984 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen Küçük İbo İbrahim Tatlıses’in konseri sırasında sahneye çıkmış ve yanık sesiyle dikkat çekmişti.

küçük-ibonun-son-hali-şaşırttı

Daha sonra İbo Show’a katılan Halil ibrahim Küçük’e şöhret kapısı aralanmıştı.

küçük-ibo-son-haliyle-şaşırttı

O dönem Tatlıses'in veliahtı olarak görülen Küçük İbo, 1997 yılında Show TV'de başlayan ve 2000 yılında sona eren Küçük İbo dizisinde oynadı.

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Ünlü isim Ayrılık Acısı, Hasret Sona Erdi Bugün, Yüreğim Yanıyor parçaları ile büyük çıkış yakaladı.

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Sensiz Olmuyor Gülüm, Hancı ve Sahnede albümlerini çıkaran Küçük İbo, son olarak 2017 yılında Aklı Yok adlı parçayla sevenleriyle buluştu.

küçük-onur-son-halini-görenler-tanıyamadı

Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümü mezunu olan ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Şöhretler Kebapçısı ve Dumanlı Yol da bulunuyor.

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Şimdilerde işletmeci olan Küçük İbo’nun son halini görenler “Yaşlanmışsın”, “Keşke sen hiç büyümeseydin biz de çocuk kalsaydık”, “Süper harikasınız” yorumlarında bulundu.

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Küçük İbo İbrahim Tatlıses yaşında ele

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