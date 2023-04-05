Küçük İbo son haliyle ağızları açık bıraktı! 90'lı yılların çocuk yıldızını görenler çok şaşırdı

90’lı yıllara damga vuran Küçük İbo unutulmaz isimler arasında bulunuyor. 90’ların çocuk yıldızı olan Küçük İbo henüz 12 yaşındayken çıkardığı albümle milyonlara seslenmişti. Ünlü isim son haliyle gündem oldu.

1984 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen Küçük İbo İbrahim Tatlıses’in konseri sırasında sahneye çıkmış ve yanık sesiyle dikkat çekmişti.

Daha sonra İbo Show’a katılan Halil ibrahim Küçük’e şöhret kapısı aralanmıştı.

O dönem Tatlıses'in veliahtı olarak görülen Küçük İbo, 1997 yılında Show TV'de başlayan ve 2000 yılında sona eren Küçük İbo dizisinde oynadı.

Ünlü isim Ayrılık Acısı, Hasret Sona Erdi Bugün, Yüreğim Yanıyor parçaları ile büyük çıkış yakaladı.

Sensiz Olmuyor Gülüm, Hancı ve Sahnede albümlerini çıkaran Küçük İbo, son olarak 2017 yılında Aklı Yok adlı parçayla sevenleriyle buluştu.

Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümü mezunu olan ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Şöhretler Kebapçısı ve Dumanlı Yol da bulunuyor.

Şimdilerde işletmeci olan Küçük İbo’nun son halini görenler “Yaşlanmışsın”, “Keşke sen hiç büyümeseydin biz de çocuk kalsaydık”, “Süper harikasınız” yorumlarında bulundu.