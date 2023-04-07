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Kudret narı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kudret narı nasıl yenir, ne işe yarar?

14.03.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabakgiller familyasına ait olan bir bitki olan kudret narı özellikle son zamanlarda pazar tezgahlarında da yerini almaya başlamıştır. İçinde bol miktarda antioksidan olan kudret narı sağlığa çok fazla faydası olan bir bitkidir. Yüzyıllardır tüketilen ve ayurveda tedavisinde sık kullanılan kudret narı papara ve acayip elma isimleriyle de anılır. Zeytinyağı ile birlikte tüketilen kudret narı kan şekeri kontrolünde oldukça faydalıdır.

Kudret narı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kudret narı nasıl yenir, ne işe yarar?

Bağışıklığı güçlendiren bir besin olarak da bilinen kudret narı ayrıca mide kanseri önleyici özelliği ile de ön plana çıkar. Kullanımı tıpta da yaygın olan kudret narı Hindistan başta olmak üzere Asya mutfağında kullanılır. Tam olarak olgunlaşmadan hasat edilen kudret narı aksi takdirde giderek acılaşan bir bitkidir. Sonbaharda hasadı yapılan kudret narı taze olarak tüketilebildiği gibi tohumlarından kudret narı yağı ya da macunu yapılarak da tüketilebilir. Tadı çoğu insan için acı olmasına rağmen kudret narının birçok faydası vardır.

Kudret narı nasıl yenir?

Kudret narı taze bir meyve olarak yenildiği gibi olgunları balla karıştırılarak da tüketilebilir. Olgunlaşınca kavuniçi bir rengi olan kudret narı püre haline getirilip bir miktar balla karıştırılarak sabahları yenilebilir. Başka bir yeme şekli ise çekirdekleri tamamen temizlendikten sonra bala karıştırılarak tüketilmesidir. Özellikle şeker hastalarının bu şekilde tüketmemeleri gerekir. Aynı yöntemi zeytinyağı ile karıştırıp tüketmek çok daha sağlıklıdır. Zeytinyağı içerisinde bekletilen kudret narı sabahları aç karnına tüketilmelidir. Harici kullanımlarda ise zeytinyağlı olan karışım yanıklara, kesiklere, ve açık yaralara sürülerek bir iyileştirici olarak kullanılabilir.

Kudret narı neye iyi gelir?

Kudret narının faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok denilebilir. Öncelikli olan ve en büyük faydalarından biri diyabet tedavisinde ve kan şekeri yönetiminde kullanılmasıdır. Kudret narı özellikle tip 2 diyabetli hastalarda kan şekeri düzeylerini düşürmek amacıyla alternatif bir tedavi yöntemi olarak bilinir. Alternatif tıpta kudret narı diyabetin yönetilmesine destek bakımında en popüler ve güçlü olan meyvedir. Bunun dışında kudret narı bağışıklık artırıcı bir özelliğe sahiptir.

Gribal enfeksiyonlar ve nezle gibi hastalıklarda hızlı iyileşmeye destek olur. Ayrıca kudret narı içerisinde virüslere karşı savunma hattı oluşturan antioksidanlar bulunur ve bu antioksidanlar C vitamini bakımında oldukça zengindir. Bu da vücuttaki bazı hastalıklara sebep olan diğer zararlı bileşikleri ortadan kaldırmaya yarar. Kudret narı kötü kolestrol seviyelerini düşürmek için de yaygın bir şekilde tüketilir. Kudret narı faydaları şu şekilde sıralanabilir;

  • Kudret narı enerji verici bir özelliğe sahiptir.
  • Astım, bronşit ve saman nezlesi gibi solunum yolu hastalıklarının semptomlarını azaltmaya yardımcıdır.
  • Vücutta birikmiş olan toksinleri atmaya yardımcı olur.
  • Kan pıhtılaşmasını düzenleyen bir besin olmakla beraber K vitamini bakımından zengindir. K vitamini kalsiyum dağılımına yardımcı olduğundan kemik yoğunluğunu artırır ve kemik kırığı yaşama riskini azaltır.
  • Kudret narı karaciğeri temizlemeye de yardımcıdır.
  • Kudret narı Çin tıbbında cilt rahatsızlıkları tedavisinde de kullanılan bir besindir ve pek çok cilt enfeksiyonunu ortadan kaldırır.
  • Kalp sağlığına iyi gelir ve kilo vermek isteyen kişilerin zayıflama sürecinde yağ yakımını hızlandırır.

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Kudret narı ne işe yarar?

Kudret narı içerdiği E vitamini ve proteinler sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Mikrop, virüs ve bakterilere karşı tam koruma sağlar. Ayrıca mide ve bağırsaklarda bakteri üremesini engeller ve sindirim sistemi enfeksiyonlarını tedavi edici bir özelliği bulunur. Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özellikleri ile kan bozukluklarına karşı etkili olup toksinleri temizler. En çok işe yaradığı konulardan biri de afrodizyak görevi görmesi sayesinde cinsel gücünü artırmasıdır. Kudret narı güneşin zararlı ışınlarından cildi korumaya yarar ve egzema ve çıban gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Kanser hücrelerinin gelişimin engelleyen kudret narı hücrelerin yok olmasına da yardım eder. Kudret narının iyi geldiği yerler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kanı temizler
  • Sindirim sistemine iyi gelir ve tedavi eder
  • Bağışıklığı güçlendirmeye iyi gelir
  • Cinsel gücü artırmaya yardımcıdır
  • Cildi korumaya iyi gelir
  • Tümor oluşumunu engeller
  • Kan şekeri seviyelerini korumaya iyi gelir

Kudret narı zararları var mı?

Kudret narının pek çok yararı olduğu gibi fazla kullanılması gibi durumlarda bazı zararları da bulunur. Kudret narı zararları arasında mide sorunları ve ishale yol açması bulunur. Yine kronik bir hastalığı bulunan kişilerin kudret narı tüketiminde uzak durmaları gerekir. Kudret narı günlük olarak 1 tatlı kaşığı olarak tüketilmelidir. Kudret narı tüketilirken dikkat edilmesi gerek önemli noktalardan biri de çekirdekleridir. Çekirdekleri zehirlenmeye sebep olacağından dolayı tüketilmemelidir.

Kudret narı nasıl yapılır?

Kudret narı, kudret narı yağı ve kudret narı macunu şeklinde yapılabilir. Bu yapımlarda dikkat edilmesi gereken en önemli konu doz ayarlamasıdır. Kudret narı macunu yapımı meyvenin içinde yer alan kırmızı çekirdekler çıkarılır ve meyve ufak ufak doğranıp bir kavanoza koyulur. Üzerine bir bardak doğal bal eklenip yaklaşık olarak 3-4 hafta kadar ağzı kapalı olarak bekletilir. Açıldığı zaman meyveler bal ile macun bir kıvamı oluşturmuş olur. Şeker hastaları için kudret narı tüketiminde macun formu tavsiye edilmez. Kudret narının diğer bir yapılış şekli ise zeytinyağı ile hazırlanmasıdır.

Genel olarak tatlı tüketmek istemeyenlerin tercihi olan bu karışım, tıpkı macunda olduğu gibi çekirdekler temizlenerek yapılır. Küçük parçalar şeklinde doğranılan kudret narına 1 bardak saf zeytinyağı eklenir. Yaklaşık olarak 3 hafta ağzı kapalı bekletilen bu karışım daha sonra tüketilmeye hazır olur. Zeytinyağlı kudret narı karışımı günlük olarak 1 tatlı kaşığı kadar tüketilebilir. Bu şekilde yenilmesi zor durumlarda bal ilavesi yapılabilir.

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