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‘Küfür etmeyin’ diye uyardı, canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 01:29 | Son Güncelleme

ADANA’da oğlu Yusuf Alkan (23) ile yürüyüş yaptığı sırada yanından geçen kişileri küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyaran Yunus Alkan (53), çıkan tartışmada tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

‘Küfür etmeyin’ diye uyardı, canından oldu

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da oğlu Yusuf Alkan (23) ile yürüyüş yaptığı sırada yanından geçen kişileri küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyaran Yunus Alkan (53), çıkan tartışmada tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre oğlu Yusuf Alkan ile yolda yürüyen Yunus Alkan o sırada yanlarından geçen kişi ya da kişilerin sürekli küfür ederek konuşmalarını duydu. Bu durumdan rahatsız olan Alkan, bu nedenle uyardığı kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre şüphelilerden biri, Yunus Alkan ve oğlu Yusuf Alkan’a tabancayla ateş etti. Yusuf Alkan kolundan yaralanırken, Yunus Alkan ise gözüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhban üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ve oğlu ambulansla ilk olarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralı olan baba Yunus Alkan doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken oğlu Yusuf Alkan’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Olaydan haberdan olup hastaneye gelen Alkan ailesinin yakınları acı haberi alınca hastane önünde sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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‘Küfür etmeyin’ diye uyardı, canından oldu

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