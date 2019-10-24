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Kula Devlet Hastanesi'nde acil durum tatbikatı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 16:31 | Son Güncelleme

MANİSA'daki Kula Devlet Hastanesi'nde, acil durum tatbikatı düzenlendi.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'daki Kula Devlet Hastanesi'nde, acil durum tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği trafik kazasının ardından hastaneye taşınan bazı yaralıların tedavileri yapıldı, bazıları da başka hastanelere sevk edildi.
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nce Kula Devlet Hastanesi'nde, trafik kazalarına yönelik tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, senaryo gereği, İzmir- Ankara yolunun Egemen kavşağında meydana gelen otobüs kazasında yaralananlara müdahale edildi. İlk olarak kazada yaralanan 35 kişi, hastaneye kaldırıldı. Daha sonra yeşil, sarı ve kırmızı alanlar oluşturularak, zehirlenen öğrencilere, sağlık durumlarının aciliyetine göre müdahalede bulunuldu. Ardından sağlık durumu ağır olan hastaların başka hastanelere sevkleri gerçekleştirildi. Tatbikatta, hastane ve çevresinde alınacak güvenlik önlemleri de göz önünde bulunduruldu. Senaryo gereği yine basına kapalı alanda çekim yapan gazeteciler, uzaklaştırılırken, yaralıların panik halinde hastaneye akın eden yakınları da görevlilerce sakinleştirilmeye çalışıldı.
Kula Devlet Hastanesi Müdürü Ali Akarsu, ilçenin konum olarak önemli noktada bulunması ve İzmir- Ankara yolunda trafik akışının çok fazla olması nedeniyle büyük kazaların her an meydana gelebilme ihtimaline dikkat çekti. Her olaya güvenli ve doğru müdahale edebilmek adına bu tür tatbikatları yaptıklarını belirten Akarsu, "Kazaların ne zaman, nerede gerçekleşeceğini bilemiyoruz. Bizler bu gibi afet durumlarına hazırlıklı olmak zorundayız. Bu amaç doğrultusunda kurumların da desteği ile tatbikatımızı gerçekleştirdik. İnşallah bu tür olaylar olmaz, bizler de müdahale etmek zorunda kalmayız" dedi.

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