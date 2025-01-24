Kulak ağrısından şikayetçi olan küçük kız doktora gidince gerçeği öğrendi! "Çok sayıda kene bulunuyordu"

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da küçük bir kız kulak ağrısından günlerce şikayet etti. Annesi ilk başlarda ağrının önemsiz olduğunu düşündü. Ertesi gün ise kız boğaz ağrısı ve uyuşukluk şikayetiyle uyandı. Anne kızı için endişelenerek yeniden kulağını kontrol ettiğinde içinde siyah bir şey görünce paniğe kapılarak hemen onu hastaneye götürdü.

Dikkatli bir inceleme sonrasında doktorlar kızın iç kulağında çok sayıda kene bulunmasına şaşırdılar. Kenelerin hemen temizlenmesi için doktorlar operasyona başladı. Kulağındaki kenelerin çıkartılmasından sonra küçük kız taburcu edildi.