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  4. Kulak ağrısından şikayetçi olan küçük kız doktora gidince gerçeği öğrendi! "Çok sayıda kene bulunuyordu"

Kulak ağrısından şikayetçi olan küçük kız doktora gidince gerçeği öğrendi! "Çok sayıda kene bulunuyordu"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.01.2025 10:25
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Malezya'da küçük bir kız şiddetli kulak ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Doktorlar yaptıkları incelemelerde küçük kızın kulağında çok sayıda kene olduğunu fark etti. Anne durumu sosyal medyadan paylaşarak diğer anneleri uyarmak istedi.

Kulak ağrısından şikayetçi olan küçük kız doktora gidince gerçeği öğrendi! "Çok sayıda kene bulunuyordu"

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da küçük bir kız kulak ağrısından günlerce şikayet etti. Annesi ilk başlarda ağrının önemsiz olduğunu düşündü. Ertesi gün ise kız boğaz ağrısı ve uyuşukluk şikayetiyle uyandı. Anne kızı için endişelenerek yeniden kulağını kontrol ettiğinde içinde siyah bir şey görünce paniğe kapılarak hemen onu hastaneye götürdü.

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Dikkatli bir inceleme sonrasında doktorlar kızın iç kulağında çok sayıda kene bulunmasına şaşırdılar. Kenelerin hemen temizlenmesi için doktorlar operasyona başladı. Kulağındaki kenelerin çıkartılmasından sonra küçük kız taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
kene Malezya
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