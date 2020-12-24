Kulaklarınız kanayana kadar “Jingle Bells” parçasını dinlediyseniz karşınızda modern 10 Noel şarkısı!

Dünyanın en popüler şarkısı Jingle Bells özellikle Noel zamanında sürekli dinlenilir. Hayallerinizi yıkmak istemeyiz ama Jingle Bells’ın yazılış amacının tamamen farklı olduğunu bu noktada söylemek zorundayız. 1822-1893 yılları arasında ortaya çıkan Jingle Bells şarkısının sözleri James Lord Pierpont tarafından kaleme alındı. İlk olarak 1857 yılında “One Horse Open Sleigh” adıyla yayınlanan şarkı aslında Şükran Günü için bestelendi. “Jingle Bells’e doyduk” diyenler için modern zamanların 10 Noel şarkısını araştırdık.

CARRIE UNDERWOOD- DO YOU HEAR WHAT I HEAR

Yıllar boyunca birkaç farklı sanatçı tarafından seslendirilen klasik bir Noel şarkısıdır. Underwood, Noel zamanı için özel olarak hazırlanan Carnival Ride albümünde şarkının kendi versiyonunu seslendirdi.

ANDREA BOCELLİ AND MARY J. BLİGE- WHAT CHILD IS THİS

Andrea Bocelli ‘En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü’ dalında Grammy ödüllerine aday gösterildi. Albümün içinde ise Mary J. Blige ile seslendirdiği ikonik bu Noel şarkısı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ARIANA GRANDE-SANTA TELL ME

Amerikalı şarkıcı Arina Grande tarafından seslendirilen Noel şarkısı, Ilya Salmanzadeh ve Savan Kotecha tarafından yazıldı. Christmas Kisses'ın Japonya'ya özel bölümünde yeniden yayımına dahil edildi .