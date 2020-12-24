Kulaklarınız kanayana kadar “Jingle Bells” parçasını dinlediyseniz karşınızda modern 10 Noel şarkısı!

Dünyanın en popüler şarkısı Jingle Bells özellikle Noel zamanında sürekli dinlenilir. Hayallerinizi yıkmak istemeyiz ama Jingle Bells’ın yazılış amacının tamamen farklı olduğunu bu noktada söylemek zorundayız. 1822-1893 yılları arasında ortaya çıkan Jingle Bells şarkısının sözleri James Lord Pierpont tarafından kaleme alındı. İlk olarak 1857 yılında “One Horse Open Sleigh” adıyla yayınlanan şarkı aslında Şükran Günü için bestelendi. “Jingle Bells’e doyduk” diyenler için modern zamanların 10 Noel şarkısını araştırdık.
Yıllar boyunca birkaç farklı sanatçı tarafından seslendirilen klasik bir Noel şarkısıdır. Underwood, Noel zamanı için özel olarak hazırlanan Carnival Ride albümünde şarkının kendi versiyonunu seslendirdi.
Andrea Bocelli ‘En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü’ dalında Grammy ödüllerine aday gösterildi. Albümün içinde ise Mary J. Blige ile seslendirdiği ikonik bu Noel şarkısı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Amerikalı şarkıcı Arina Grande tarafından seslendirilen Noel şarkısı, Ilya Salmanzadeh ve Savan Kotecha tarafından yazıldı. Christmas Kisses'ın Japonya'ya özel bölümünde yeniden yayımına dahil edildi .
Michael Bublé'nin bu şarkısı tatil albümü Noel' de yer aldı. Kısa süre içinde popüler Noel şarkıları içine girmeyi başardı.
"Mistletoe" Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın Christmas şarkısıdır. Şarkının yazımı ve prodüktörlüğü, Nasri ve Adam Messinger tarafından yapıldı. Şarkı, 17 Ekim 2011'de, Bieber'ın ilk Christmas albümü Under the Mistletoe'nun lider teklisi olarak yayınlandı.
"Hallelujah" Kanadalı şarkıcı Leonard Cohen'in yazdığı ve orijinal olarak Various Positions (1984) albümünde yayınlanan bir şarkıdır. Başlangıçta çok az başarı elde eden şarkı , Jeff Buckley'nin bir kaydına ilham veren John Cale'in seslendirmesiyle daha büyük bir beğeni topladı . Laik ilahiler için bir temel olarak görüldü.
Amerikalı şarkıcı tarafından seslendirilen şarkı “Wrapped in Red” albümünde yer aldı. Çeşitli enstrümantal seslerin eşlik ettiği şarkıda çan sesleri dikkatleri çekti.
Popüler şarkıcı Parton’un “A Holly Dolly Christmas” albümünde yer alan parça büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.
"What Christmas Means to Me" birkaç farklı Noel şarkısının adı olarak karşımıza çıkıyor. En çok anlatılan versiyon Allen Story, Anna Gordy Gaye ve George Gordy tarafından yazıldı. “Someday at Christmas” albümünde yer alan şarkı Stevie Wonder’ın popülerliğini kazandırdı.
"Happy Xmas (War Is Over)" John Lennon ve Yoko Ono tarafından yazılan John, Yoko/Plastic Ono Band ve Harlem Korosu'nun 1971'de yayınlanan bir teklisidir. Vietnam Savaşı’nı eleştirdiğinden bir nevi protest olmasına rağmen Noel şarkısı olarak içerir. Pek çok Noel albümünde yer aldı. Yapılan anketlerde en sevilen Noel şarkısı olarak seçildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum