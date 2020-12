Kulaklarınız kanayana kadar “Jingle Bells” parçasını dinlediyseniz karşınızda modern 10 Noel şarkısı!

MICHAEL BUBLE-IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS

Michael Bublé'nin bu şarkısı tatil albümü Noel' de yer aldı. Kısa süre içinde popüler Noel şarkıları içine girmeyi başardı.

JUSTIN BIEBER-MISTLETOE

"Mistletoe" Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın Christmas şarkısıdır. Şarkının yazımı ve prodüktörlüğü, Nasri ve Adam Messinger tarafından yapıldı. Şarkı, 17 Ekim 2011'de, Bieber'ın ilk Christmas albümü Under the Mistletoe'nun lider teklisi olarak yayınlandı.

PETATONIX- HALLELUJAH

"Hallelujah" Kanadalı şarkıcı Leonard Cohen'in yazdığı ve orijinal olarak Various Positions (1984) albümünde yayınlanan bir şarkıdır. Başlangıçta çok az başarı elde eden şarkı , Jeff Buckley'nin bir kaydına ilham veren John Cale'in seslendirmesiyle daha büyük bir beğeni topladı . Laik ilahiler için bir temel olarak görüldü.

KELLY CLARKSON-UNDERNEATH THE TREE

Amerikalı şarkıcı tarafından seslendirilen şarkı “Wrapped in Red” albümünde yer aldı. Çeşitli enstrümantal seslerin eşlik ettiği şarkıda çan sesleri dikkatleri çekti.

DOLLY PARTON- I STILL BELIEVE

Popüler şarkıcı Parton’un “A Holly Dolly Christmas” albümünde yer alan parça büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

STEVIE WONDER- WHAT CHRISTMAS MEANS TO ME

"What Christmas Means to Me" birkaç farklı Noel şarkısının adı olarak karşımıza çıkıyor. En çok anlatılan versiyon Allen Story, Anna Gordy Gaye ve George Gordy tarafından yazıldı. “Someday at Christmas” albümünde yer alan şarkı Stevie Wonder’ın popülerliğini kazandırdı.