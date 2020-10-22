Kullanıcılar fark etti: Bazı iPhone 12 kılıfları hoparlör delikleri olmadan satışa çıktı!

Apple bildiğiniz üzere her yeni iPhone modeli ile birlikte, orijinal iPhone kılıfları da satışa sunuyor. Bu gelenek geçtiğimiz hafta düzenlenen Apple etkinliğinde tanıtılan iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max için de bozulmadı. Apple dört yeni iPhone modeli için de MagSafe destekli yeni kılıflarını satışa çıkardı. Ancak iPhone 12'lerini korumak için bu kılıflardan aldıklarını söyleyen iki Reddit kullanıcısı, iddialara göre ilginç bir durum ile karşılaştı.

PAYLAŞIMLARA GÖRE BAZI iPHONE 12 KILIFLARI HATALI ÇIKTI

MacRumors'un haberine göre iki Reddit kullanıcısı, iPhone 12 kılıflarının hoparlör deliklerinin olmadığını fark etti. Bu iddialarını görüntülerle de destekleyen iki kullanıcı, kılıfların içinde küçük bir delik olduğunu ve ancak bu deliklerin dışarıya ulaşmadığını açıkça gösterdi. Peki bu durum neden kaynaklandı?

APPLE'DAN ÜRETİM HATASI CEVABI

iPhone 12 kılıf sorunun kesin olarak neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Ancak kullanıcılardan birisi yaşadığı durum nedeniyle Apple'a başvurduğunu söylüyor. Apple yetkilisinin ise kullanıcıya üretim hatası cevabını verdiği belirtiliyor. Apple'ın ilginç hata ile alakalı herhangi bir resmi açıklaması ise yok.

