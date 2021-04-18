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  4. Kullanmadığı maskeyi plakasına takmış! Kıskıvrak yakalandı

Kullanmadığı maskeyi plakasına takmış! Kıskıvrak yakalandı

18.04.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden kişi, plakasını maskeyle gizledi. Polislerin radarına takılan kişi, ekiplerden kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Olcay N.'ye 7 bin 465 liralık para cezası uygulandı.

Kullanmadığı maskeyi plakasına takmış! Kıskıvrak yakalandı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artırdı. Ekipler, devriye görevini yerine getirdikleri sırada seyir halindeki motosikletin plakasının maskeyle kapatıldığını fark etti. Polis, motosiklet sürücüsünu uyararak, durmasını istedi. Ancak motosiklet sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı.

KOVALAMACA 3 KM SÜRDÜ

Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamacanın ardından durdurulan motosikletin sürücüsünün ehliyetinin ve sokağa çıkmak için izin belgesinin olmadığı belirlendi.

KISITLAMAYI İHLAL ETMEKLE KALMAMIŞ

Olcay N.’ye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL, sürücü belgesiz araç kullandığı için 2 bin 698 TL, polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı için 166 TL, motosikletin plakasını gizlediği için 551 TL, maske kullanmadığı için ise 900 TL olmak üzere toplam 7 bin 465 TL ceza uygulandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske pandemi

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