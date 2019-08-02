Kült filmlerin dans sahneleri popüler müziklerle buluşuyor

Hafızalara kazınan meşhur dans sahneleri, Twitter kullanıcısı Lewis Wake’in elinde popüler şarkılarla yeniden yorumlanıyor. Pulp Fiction, Love Actually gibi kült filmlerin ikonik dans sahnelerinin yanı sıra bolca dans sahneleri içeren müzikal film La La Land da bu akımdan nasibini alanlardan.

I have no friends so I like to take famous dance scenes from movies and put songs that are the same tempo on top of them.



A thread:



Love Actually vs Billie Eilish pic.twitter.com/wCDixGLU6P — Lewis Wake (@lewiswake) July 26, 2019

Pulp Fiction vs Aly & AJ pic.twitter.com/rB7eTkgVK8 — Lewis Wake (@lewiswake) July 26, 2019

Pulp Fiction’dan Titanic’e, Mr. Bean’den High School Musical’e kadar pek çok kült filmin dans sahnelerini alıp uygun ritimde başka şarkılarla birleştiren Wake, kullanıcılardan oldukça güzel yorumlar aldı.

Grease vs Pharrell Williams pic.twitter.com/lT6lFODfq3 — Lewis Wake (@lewiswake) July 27, 2019

Filmlerdeki bu meşhur dans sahnelerinin ritimlerine uygun bir şekilde farklı parçalarla eşleştiren Lewis Wake Edinburg İskoçya’da yaşıyor ve kendisi profesyonel bir DJ. Wake aynı zamanda dijital tasarımla ilgileniyor. Avrupanın pek çok yerinde etkinliklerde yer alan sanatçı Twitter üzerinden başlattığı zincirin beğeni toplaması üzerine yarattığı eşleştirmeleri Youtube sayfasına da yüklemeye başladı. Twitter zinciri Love Actually filminin dans sahnesi ve Billie Eilish “Bad Guy” şarkısıyla başlıyor.

Ex Machina vs Justin Timberlake pic.twitter.com/cVc2ncrahm — Lewis Wake (@lewiswake) July 29, 2019



