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Kült filmlerin dans sahneleri popüler müziklerle buluşuyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 02.08.2019 13:49 | Son Güncelleme

Twitter kullanıcısı Lewis Wake, kült filmlerde bulunan dans sahnelerini kendi seçtiği müziklerle yeniden yorumluyor.

Kült filmlerin dans sahneleri popüler müziklerle buluşuyor

Hafızalara kazınan meşhur dans sahneleri, Twitter kullanıcısı Lewis Wake’in elinde popüler şarkılarla yeniden yorumlanıyor. Pulp Fiction, Love Actually gibi kült filmlerin ikonik dans sahnelerinin yanı sıra bolca dans sahneleri içeren müzikal film La La Land da bu akımdan nasibini alanlardan.

Pulp Fiction’dan Titanic’e, Mr. Bean’den High School Musical’e kadar pek çok kült filmin dans sahnelerini alıp uygun ritimde başka şarkılarla birleştiren Wake, kullanıcılardan oldukça güzel yorumlar aldı.

Filmlerdeki bu meşhur dans sahnelerinin ritimlerine uygun bir şekilde farklı parçalarla eşleştiren Lewis Wake Edinburg İskoçya’da yaşıyor ve kendisi profesyonel bir DJ. Wake aynı zamanda dijital tasarımla ilgileniyor. Avrupanın pek çok yerinde etkinliklerde yer alan sanatçı Twitter üzerinden başlattığı zincirin beğeni toplaması üzerine yarattığı eşleştirmeleri Youtube sayfasına da yüklemeye başladı. Twitter zinciri Love Actually filminin dans sahnesi ve Billie Eilish “Bad Guy” şarkısıyla başlıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Lewis Wake pulp fiction Love Actually

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