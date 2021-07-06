Kur'an'da adı geçen Sirius ve güneş kavuşuyor! 6 Temmuz Salı (bugün) günlük burç yorumları

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 6 Temmuz Salı günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.

SİRİUS VE GÜNEŞ KAVUŞUYOR

Sirius yıldızı nedir? Sirius, Kuran-ı Kerim'de Şi'ra yıldızı olarak yer alır. "Doğrusu, 'Şi'ra (yıldızı)nın' Rabbi O'dur. Güneş'ten sonra Kuran'da geçen tek yıldız olan Sirius; başarı, zenginlik, liderlik ve yardımın yıldızıdır. 6 Temmuz'da Güneş ile Sirius yıldızının kavuşumu ile birçok burç etkilenecek, dilek ve istekleriniz gerçekleşecek.

5-6-7 Temmuz'da Sirius ve Güneş birlikteliği bizlere şans, bereket, başarı ve şifa dağıtacak. Özellikle bu günlerde hayır işlerinde bulunmak faydalı olacaktır.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

6 Temmuz burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Salı burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 6 Temmuz günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hızlı düşünüp hızlı harekete geçebilirsiniz. Yakın tarihli kararlar alabilir, planlamalar yapabilirsiniz. Akıl ve duygu arasında daha sağlıklı bir denge kurabilirsiniz. Bu sayede bir süredir yaşadığınız bir kararsızlığı bitirebilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yeni kazanç fırsatları yakalayabilir veya finansal konularla ilgili imzalar atabilirsiniz. Kendi duygularınızı, isteklerinizi sorguladığınız durumlar olabilir. Kendiniz için harcamalar yapabilirsiniz. Çıkmazda kaldığınız durumlarda fikir almak ve danışmak daha iyi olabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınızda ikili durumlar karşınıza gelebilir. Önünüzde iki farklı yol ve seçenek olabileceği gibi birden fazla konuya ve meseleye kafa yorabilirsiniz. Zihnin daha aktif çalıştığı bir gün olacak. Anlık hislerle değil uzun vadeli planlarla ilerleyin.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün geleceğe yönelik adımlar atabilir ve yaşamınızla ilgili bazı konulara içten içe kafa yorabilirsiniz. Kendi dünyanızda kalmak isteyebilir veya kendinizi işinize verebilirsiniz. Fedakarlık ve yardımlar ise size karmanızdan geri dönebilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal çevreniz ve iş ilişkileriniz ön planda olabilir. Pek çok görüşme yapabilir ve birden fazla işi bir arada halledebilirsiniz. Aklınız ve zekanız sayesinde ikili ve karmaşık durumların içinden çıkabilirsiniz. Bazı ilişkilere ise yüzeysel yaklaşmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ileriye yönelik konularda bir seçim yapabilir, bir imza atabilir ve yeni bir yola doğru gidebilirsiniz. Bir iş teklifi veya iş anlaşması bugünlerde gündeminizdeki konulardan olabilir. Akşam saatlerinde size sıkıntı veya stres veren bir konuda çözülme yaşayarak rahatlayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha dışa dönük olacak, sevdiklerinize daha fazla vakit ayıracak ve ilişkilerinize gün boyu önem vereceksiniz. Zaman zaman etrafınızdaki insanların fikirleri, tavırları ruh halinizi düşürebilir veya yükseltebilir. İnsanların tepkilerine dair aşırı hassas olmaktan kaçının.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün meselelerin derinine inebilir, bazı meseleleri gereğinden fazla ciddiye alarak, kafa yorarak konuları çözmekte zorlanabilirsiniz. Ani ruh hali değişimleri veya ya hep ya hiç eğilimli tavırlarınız bugün ortaya çıkabilir. İşbirliğine açık olmalısınız.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinizde uzun vadeli etkileri olacak konuşmalar yapılabilir. Geleceğe yönelik bir seçim yapılabilir ve ilişkilerdeki belirsizliklerlel ilgili karar verilebilir. Romantik veya ayakları yere basan bir teklif alabilirsiniz. Tanışmalarınızı ise ciddiye alın.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün çalışma ekibinize yeni kişiler dahil olabilir. Çalışan sayınızı arttırma kararı alabilirsiniz. İş görüşmeleri için destekleyici ve güzel bir gün. Beslenmenizi düzenli yapmaya gayret edin. Stres baş ve mide sorunlarına sebebiyet verebileceği için aşırı düşünme halinden kaçının.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinizde ve kendi hayatınızla ilgili kararlarda duygulardan ziyade akıl ve mantıkla, gerçekçilikle düşünecek ve hareket edeceksiniz. Her alanda ve en basit meselelerde bile ilerisini düşünerek hareket etmeniz gereken bir gün. Attığınız adımların hayatınıza yansımaları olacağını unutmayın.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün akışa uyum sağlamanız ve yönetim, kontrol dürtünüzü biraz serbest bırakmanız gerekecek. Kadersel durumlar, ilahi adalet deneyimleri karşınıza gelebilir. Sabırlı olduğunuzda işler daha yolunda giderken sabırsızlık daha çok karmaşaya neden olabilir.



