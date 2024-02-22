Kurada deprem konutu çıkmıştı! Selçuk Mızraklı'nın paylaşımına AFAD'dan yanıt

Depremde evi ağır hasar gören tutuklu Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’ya TOKİ'nin kura çekiminde Oğlaklı 1. Etap’ta daire çıktı. Mızraklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada evi kabul etmeyeceğini belirterek, "Deprem süreçlerinde şehrimde halkımla beraber olmamı engelleyenlerin elinden çıkmış işlerde ben olmam. Yalnız namuslu bir iş yapıp çadırda, konteynerde olan bir hak sahibine versinler. " ifadelerini kullandı.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

Mızraklı'nın paylaşımına ise Diyarbak AFAD'ın resmi hesabından yanıt geldi. AFAD'ın paylaşımında "Kurumumuz tarafından yapılan incelemede; Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeni ile şahsınıza ait ağır hasarlı konut için 28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir. Bahse konu başvurunuzun iptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir." ifadeleri kullanıldı.



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





