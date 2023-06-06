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Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

06.06.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'nda İslam dininin farzı yerine getirilecek. Yeni Kabine ile ilk toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatiline ilişkin müjdeli haberi duyurdu. Buna göre bayram tatili takvimi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün oldu mu? İşte detaylar...

Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Kurban Bayramı tatil tarihleri 2023 yılında da merak ediliyor. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar şimdiden Kurban Bayramı tatil günlerini araştırıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Kurban Bayramı tatilinde verilecek idari izinleri duyurdu. Buna göre Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek. İşte Kurban Bayramı 2023 tatil tarihleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 2

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamada,

"Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerine yer verdi.

Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak.


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