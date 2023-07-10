Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'ydi! Oyunculuğu bırakıp tesettüre girdi! Bakın şimdi ne yapıyor

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın kızı Selvi karakterine hayat veren Büşra Ayaydın çocuk oyuncu olarak hafızalara kazınmıştı. Kurtlar Vadisi'nden sonra da Muhteşem Yüzyıl kadrosunda da yer alan genç oyuncu tesettüre girdi ve hayatını gözlerden uzak yaşamaya başladı.

Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Büşra Ayaydın daha önce yaptığı açıklamada "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum."

"Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi" demişti.

"Oyunculuk bambaşka bir aşk benim için" diyen genç isim şimdilerde bambaşka bir işle meşgul oluyor. Ünlü isim artık kendi kurduğu tesettür giyim markasıyla ilgileniyor. Sosyal medyada markasının ürünlerini paylaşan oyuncu paylaşımlarında ise yüzünü göstermemeye dikkat ediyor.

1994 doğumlu olan Ayaydın Ankara'da doğdu. Tesettüre giren güzel oyuncu birçok başarılı yapımda rol aldı.

Ayaydın'ın oynadığı yapımlar arasında Canan, Derman, Hatırla Sevgili, En İyi Arkadaşım da bulunuyor.



