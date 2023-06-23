Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sının kızı güzelliğiyle büyüledi! Görenler çok şaşırdı

Fenomen dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi oyuncularının hayatı merak ediliyor. Dizide Çakır’ın kayınpederi, Meral ve Nesrin’in babası Laz Ziya’yı İstemi Betil canlandırıyordu. Usta oyuncunun kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı. İrem Betil güzelliğiyle büyüledi.

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisi uzun yıllar devam etti. Dizide Kurtlar Konseyi'nin üyelerinden biri olan İstemi Betil, milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Sayısız projede rol alan usta oyuncu 2011 yılında hayatını kaybetti.

İstemi Betil'in tiyatro sanatçısı Asuman Betil ile evliliğinden dünyaya gelen bir kızı bulunuyor.

Babasına benzerliği dikkat çeken İrem Betil, babasının mesleğini devam ettirmiş, çeşitli reklam ve dizilerde rol almış.

İrem Betil, Kurtlar Vadisi başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve yapımcısı Raci Şaşmaz’a kırgın olduğunu “Tabii ki bir kırgınlığım söz konusu… Tüm sanat camiası ve hayranları hep yanımızdaydı. Necati ve Raci Bey'e bir kırgınlığım var. Çünkü cenazeye katılmadılar.” sözleri ile getirmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Betil’in 18,9 bin takipçisi bulunuyor.



