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Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın son halini paylaştılar! "Abi çökmüşsün"

10.08.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Necip Fazıl Belge Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ı ziyaret etti. Necati Şaşmaz'ın son halini paylaşan Belge'nin paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı.

Bir döneme damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi' dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda hac fotoğraflarıyla gündeme gelmişti. Hac sonrası takke takarak yeni imaj yaptığı halleriyle de dikkat çeken Necati Şaşmaz'ın son hali gündemde.

Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda 2020 yılında birinci olan Necip Fazıl Belge, Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ı ziyaret etti.

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O sözler kızdırdı! "Keşke birazcık edepli..." O sözler kızdırdı! "Keşke birazcık edepli..."

Son olarak 2017 yılında Kurtlar Vadisi Vatan filminde rol alan Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada hızlıca yayıldı. Şaşmaz'ın son haline "Polat çökmüşsün", "Abi ne bu hal", "Polat abiye sıcaklar iyi gelmemiş" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı

KURTLAR VADİSİ BAŞLAYACAK MI?

Geçtiğimiz aylarda dizinin yeniden başlayacağını söyleyen oyuncu, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" demişti. Ancak Şaşmaz'ın açıklamasının ardından henüz bir gelişme yaşanmadı.

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