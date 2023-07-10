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Kurtlar Vadisi'nin senaristleri kolları sıvadı! Yeni dizinin konusu heyecanlandırdı

10.07.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde senaristlik yapan Bahadır Özdener ve Raci Şaşmaz ile 4 sezon 99 bölüm konsept danışmanlığı yapan Soner Yalçın ile buluştu. İddialara göre dizinin senaristleri mafya çatışmalarını konu alacak yeni dizi için kolları sıvadı.

Kurtlar Vadisi'nin senaristleri kolları sıvadı! Yeni dizinin konusu heyecanlandırdı

Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz gibi isimlerin yer aldığı ve unutulmazlar arasına giren Kurtlar Vadisi dizisinde senaristlik yapan Bahadır Özdener ve Raci Şaşmaz ile 4 sezon 99 bölüm konsept danışmanlığı yapan Soner Yalçın, İstanbul'da sıklıkla medyada yer bulan mafya çatışmalarını ele alan dizi çalışması için bir araya geldi.

Konuyu ele alan Gazeteci Sina Koloğlu konuya dair bir yazı kaleme aldı. Sıklıkla Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekileceği konuşulurken Koloğlu, yeni diziye dair detayları şu cümlelerle verdi:

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"İstanbul'daki mafya çatışmaları dizi oluyor. 'İstanbul Başakşehir yabancı uyruklu çetelerin savaş alanı oldu', 'İstanbul Balkan Mafyası'nın Yuvası haline geldi', 'Sırp mafya lideri Vukotiç öldürüldü', 'Sırp organize suç grubu Kavac üyesi Bojaniç yakalandı', 'Azerbaycanlı mafya Elnur Gasımov sokak ortasında öldürüldü' ve daha niceleri... Peki sadece sokaktaki savaşlar mı, yoksa işin siyasi ayağı da var mı? Bu konuda da çok sözler söyleniyor. 'İstanbul'da uzun bir süredir olup bitenlerin' dizisi olacak. Bana gelen bilgilere göre senaryo, bu tarz konulara hiç yabancı olmayan iki isimden, Soner Yalçın ve Bahadır Özdener'den geliyor. Bu ikili 'Kurtlar Vadisi'nde de bir araya gelmişlerdi. İlk sezon konsept danışmanlığını Soner Yalçın yapmış (ki en etkili bölümleri diyebilirim), Bahadır Özdener önemli bir bölümünün senarist ekibinde yer almıştı. Peki hangi kanala? Netflix için önümüzdeki sezona yapılacak."

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