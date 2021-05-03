Kurtulamayacağı zincir olmadığını kanıtlayan efsane illüzyonist: Harry Houdini

Harry Houdini, asıl adı Erik Weisz 24 Mart 1874 yılında Avusturya- Macaristan İmparatorluğu’nda dünya geldi. Macar asıllı Amerikalı illüzyonist özellikle, bağlı durumda girdiği kilitli bir sandıktan kurtulma numarasıyla ünlüdür. Weisz ailesi oğulları Erik henüz dört yaşındayken Amerika’ya göç etti. Amerika’da Erik Harry ismiyle anılmaya başladı. Çok küçük yaşlarda trapezciliğe başladı. Kendisine “Ehrich, Havanın Prensi” sahne ismini uygun gördü. Gençlik yıllarında zamanın ünlü sihirbazı Jean Eugène Robert-Houdin'in otobiyografisini okudu ve sihirbaz olmaya karar verdi. Sihirbazlık kariyerine ise 1891 yılında başladı. Fakar bu dönemde aslında pek başarılı olamadı. Başarısız olmasındaki temel neden ise klasik kart numaraları yapmasıydı. Bir süre sonra ise kendisine “Kartların Kralı” lakabını uygun gördü. Yeni soyadını ise onu sihirbaz olmaya teşvik edecek kadar etkileyen Robert-Houdin’den yola çıkarak Houdini olarak seçti. 1893 yılında kardeşi Dash ile birlikte “Houdini Kardeşler” ismiyle performan yapmaya başladı. Aynı yıl, kendisi gibi bir performans sanatçısı olan Wilhelmina Beatrice Rahner ile tanıştı ve ikili, 1894 yılında evlendi. Bu tarihten sonra da Harry, kardeşi yerine eşi Bess ile birlikte çalışmaya başladı ve Bess, tüm kariyeri boyunca ona sahne asistanlığı yaptı.

1899 yılında menajer Martin Beck ile tanışan Houdini, sihirbazlık numaralarını değiştirerek kaçış oyunlarına yöneldi. İlk olarak kelepçelerden kurtulma şovuyla ünlenen Houdini, önce Amerika, sonra da Avrupa turnesine çıktı. Gittiği her ülkenin polisinden kendisini kelepçelemesini isteyen Houdini, her seferinde hapsedilen yerden kurtulmayı başardı. 1904 yılında London Daily Mirror Gazetesi yapımı 5 yıl süren özel bir kelepçe ile Houidini’ye meydan okudu. Teklifi kabul eden Houdini, 4000 seyirci ve 100 gazetecinin önünde bu kelepçe ile bağlandı. Kariyerinin en zor denemelerinden biri olduğunu belirten Houdini, bir saat gibi bir süre içerisinde kelepçelerden kurtuldu. Bu performansla ilgili, Houdini'nin eşi Bess'in sahneye onu öpmeye çıktığında ağzında kelepçeyi açan anahtarın olduğu ya da kendisine performans esnasına verilen bir bardak suyun içerisinde anahtarın bulunduğu gibi pek çok açıklama getirilmeye çalışılmışsa da, kelepçeyi açan anahtar 6 inç uzunluğunda olduğu için bu ihtimaller çürütüldü.