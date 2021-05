Kurtulamayacağı zincir olmadığını kanıtlayan efsane illüzyonist: Harry Houdini

1899 yılında menajer Martin Beck ile tanışan Houdini, sihirbazlık numaralarını değiştirerek kaçış oyunlarına yöneldi. İlk olarak kelepçelerden kurtulma şovuyla ünlenen Houdini, önce Amerika, sonra da Avrupa turnesine çıktı. Gittiği her ülkenin polisinden kendisini kelepçelemesini isteyen Houdini, her seferinde hapsedilen yerden kurtulmayı başardı.

Şöhreti dünyanın pek çok noktasına yayılan Houdini 1910 yılında kadar defalarca kez kelepçeden, hapishaneden, zincirden, halattan ve deli gömleğinden kurtulma performansı sergiledi. 1913 yılında Houdini, en ünlü performansı olan Çin Su İşkencesi Hücresini gerçekleştirdi. Performansta, baş aşağı zincirlenen ve kelepçelenen Houdini, bir su tankına sokulur ve oradan, nefesini tutabildiği süre içerisinde kurtulması beklenir. Bu gösteride Houdini’den nefesini üç dakika kadar tutması bekleniyordu. Houdini bu gösteriyi başarıyla kariyerinin sonuna kadar sürdürür.

Ünlü illüzyonist, hayatının son dönemlerini düşünce okuma, medyumluk gibi doğaüstü güçlere sahip olduğunu öne sürenlerle mücadele ederek geçirmiştir. Houdini, bu konu üzerine Miracle Mongers and Their Methods (Mucize Tüccarları ve Yöntemleri) ve A Magician Among the Spirits (Ruhlar Arasında Bir Büyücü) adlı kitapları yazmıştır.

Houdini, 31 Ekim 1926 yılında apandisinin patlaması sonucu hayata veda etmiştir. Gösterilerinde karın kaslarını sıkarak karnına yumruk atılmasını isteyen Houdini'nin, yediği bir yumruk sonrası apandisi patlar ve dönemin tıbbi yöntemleri yetersiz olduğu için üç gün sonrasına hayata veda eder.