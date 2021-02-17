Kuru ciltlere nem bombası! Anneannelerin yüzyıllardır kullandığı yulaf ezmesi ve vazelin...

Kuru ciltlerin yaşlanması, yağlı ciltlere oranla daha erken olmaktadır. Çünkü yağlı cilt kendini aşağı doğru bırakırken ve elastikiyet kaybına sebep olurken, kuru cilt kırışıklığa neden olur.

Bu nedenle kuru cildi daima nemlendirmek gerekir. Günlük yaşantıda da kuru ortamlardan uzak durulmalıdır. Evde ortamı nemlendirmek için cihazlar kullanılabilir. Bunun dışında bol su içilmesi gerekebilir.

Normalde insanlar bir kez krem sürüp sokağa çıkıyorken, kuru cildi olanların gün ortasında takviye yapması gerekir. Haftada bir iki kez peeling yapılabilir. Yoğun nemlendirici maskelerle de takviye yapılabilir.

KURU CİLDİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN DERMATOLOGLARIN ÖNERİLERİ

Banyo kapısını kapatın.

Sıcak su yerine ılık su kullanın.

Duş veya banyodaki sürenizi 5 veya 10 dakika ile sınırlayın.

Nazik, kokusuz bir temizleyici ile yıkayın.

Kiri ve yağı temizlemek için yeterince temizleyici uygulayın, kalın bir köpük görecek kadar çok kullanmaktan kaçının.

Cildinizi bir havluyla nazikçe kurulayın.

Cildinizi kuruduktan hemen sonra nemlendiriciyi sürün.

Yıkadıktan hemen sonra nemlendirici uygulayın. Merhemler, kremler ve losyonlar (nemlendiriciler) cildinizdeki mevcut nemi hapsederek çalışır. Bu çok ihtiyaç duyulan nemi hapsetmek için, birkaç dakika içinde bir nemlendirici uygulamanız gerekir.

DUDAK KREMİ SÜRÜN

Dudaklarınıza iyi gelen bir dudak kremi seçin. Dudak balsamını uyguladıktan sonra dudaklarınız batarsa veya karıncalanmaya başlarsa, bu reaksiyona neden olmayan başka bir ürün kullanın.