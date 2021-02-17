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Kuru ciltlere nem bombası! Anneannelerin yüzyıllardır kullandığı yulaf ezmesi ve vazelin...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 17.02.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Kuru cilt, düşük bir sebum seviyesine sahiptir ve oldukça hassastır. Cilt, nem tutamaması nedeniyle kavrulmuş bir görünüme sahiptir. Nemlendirici sürülmediği sürece genellikle yıkandıktan sonra "gergin" ve rahatsızlık durumu yaşanır. Çatlamış görünüm aşırı derecede kuru, susuz kalmış cildin belirtileridir. Kuru cildiniz varsa sizin için 'nem bombası' havası oluşturacak öneriler hazırladık.

Kuru ciltlerin yaşlanması, yağlı ciltlere oranla daha erken olmaktadır. Çünkü yağlı cilt kendini aşağı doğru bırakırken ve elastikiyet kaybına sebep olurken, kuru cilt kırışıklığa neden olur.

Bu nedenle kuru cildi daima nemlendirmek gerekir. Günlük yaşantıda da kuru ortamlardan uzak durulmalıdır. Evde ortamı nemlendirmek için cihazlar kullanılabilir. Bunun dışında bol su içilmesi gerekebilir.

Normalde insanlar bir kez krem sürüp sokağa çıkıyorken, kuru cildi olanların gün ortasında takviye yapması gerekir. Haftada bir iki kez peeling yapılabilir. Yoğun nemlendirici maskelerle de takviye yapılabilir.

KURU CİLDİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN DERMATOLOGLARIN ÖNERİLERİ

  • Banyo kapısını kapatın.
  • Sıcak su yerine ılık su kullanın.
  • Duş veya banyodaki sürenizi 5 veya 10 dakika ile sınırlayın.
  • Nazik, kokusuz bir temizleyici ile yıkayın.
  • Kiri ve yağı temizlemek için yeterince temizleyici uygulayın, kalın bir köpük görecek kadar çok kullanmaktan kaçının.
  • Cildinizi bir havluyla nazikçe kurulayın.
  • Cildinizi kuruduktan hemen sonra nemlendiriciyi sürün.

Yıkadıktan hemen sonra nemlendirici uygulayın. Merhemler, kremler ve losyonlar (nemlendiriciler) cildinizdeki mevcut nemi hapsederek çalışır. Bu çok ihtiyaç duyulan nemi hapsetmek için, birkaç dakika içinde bir nemlendirici uygulamanız gerekir.

DUDAK KREMİ SÜRÜN

Dudaklarınıza iyi gelen bir dudak kremi seçin. Dudak balsamını uyguladıktan sonra dudaklarınız batarsa veya karıncalanmaya başlarsa, bu reaksiyona neden olmayan başka bir ürün kullanın.

YÜNLÜ KIYAFET GİYİYORSANIZ EĞER...

Yünlü veya sert görünen başka bir malzemeden yapılmış giysilerinizin altına pamuk veya ipek giyin.
"Hipoalerjenik" etiketli çamaşır deterjanı kullanın. Bir şömineye veya başka bir ısı kaynağına fazla yanaşmayın.

MUCİZE YAĞ HİNDİSTAN CEVİZİ!

Hindistan cevizi yağı yumuşatıcı özellikleriyle bilinir. Yumuşatıcılar cilt hücreleri arasındaki boşlukları doldurarak pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Bu nedenle hindista ncevizi yağında doğal olarak oluşan doymuş yağ asitleri cildi nemlendirip pürüzsüzleştirebilir.

Hindistan cevizi yağını vücudunuzun en hassas bölgelerinde bile günlük olarak kullanabilirsiniz . Bunlar, gözlerinizin altındaki ve ağzınızın etrafındaki alanlar olabilir. Başka bir avantajı da hindistancevizi yağını, onu hiçbir şeyle karıştırmanıza gerek kalmamasıdır.

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KURU CİLDİN ÇARESİ VAZELİN

Vazelin özellikle yaşı ilerde olan kişilerde oldukça etkilidir. Mineral yağ olarak da bilinen vazelin, cildi koruyucu bir tabaka halinde kaplar. Nemi altında hapseder. Bu, kuru, tahriş olmuş cilt lekelerinin iyileşmesine yardımcı olur.

ANNEANNELERİMİZİN BİR BİLDİĞİ VAR: YULAF EZMESİ SIRRI!

Yulaf ezmesi, tahriş olmuş ciltler için yaygın halk ilacı olarak kullanılır. Anneannelerin yüzyıllardır bu ev ilacını neden kullandığı oldukça açık.

Yulaf ezmesi , tahrişi yatıştıran antioksidanlar ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Bu çare, özellikle kaşıntıyı hafifletmeye çalışıyorsanız etkilidir.

Evde yulaf ezmesi banyosu yapabilirsiniz. Yulaf ezmesini ince bir toz haline getirmek için bir mutfak robotu kullanın, ardından ılık suya karıştırın ve cildinize uygulayın.

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