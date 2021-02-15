Yüzlerce yıldır kullanılmasının bir sebebi var! İşte aloe vera maskesinin mucizesi

Günlük cilt bakımı için banyo bombaları ve kontürleme paletleri daha yokken Aloe Vera kullanılıyordu. Hatta bir söylentiye göre Kleopatra cilt bakımında aloe verayı tercih ediyordu. Şimdilerde de birçok yararlı amaca sahip olduğu için bakım ürünü olarak kullandığımız, Mısırlıların 'ölümsüzlük bitkisi', Kızılderililerin ise 'cennetin asâsı' adını verdiği aloe verayı evde nasıl kullacağınızı anlattık. İşte mucize etki bırakan aloe vera maskeleri.
Aloe veranın antiinflamatuar, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Alerjik etkisi pek olmadığı bilinen bu bitki, cildinizdeki kan akışını artırarak zararlı bakterileri öldürüyor. Ayrıca sivilcenin çıktığı bölgelere leke tedavisi uygulayabilir, aloe verayı gece boyunca bekletebilir ve kızarıklığı ve tahrişi azaltmak için sabah yıkayabilirsiniz.
Aloe vera ve limon suyu içeren bir yüz maskesi, gözeneklerinizi temizlerken ve sivilcenize neden olabilecek bazı bakterileri öldürürken yüzünüze tazelenmiş ve canlı bir görünüm kazandırır. Bazı klinik araştırmalar, limon suyunda bulunanlar gibi meyve asitlerinin akne tedavisinde etkili temizleyiciler olduğunu göstermiştir.
Nasıl uygulanır?
Bu maske için, baz olarak saf aloe vera kullanın ve 2 yemek kaşığı aloe veraya yaklaşık 1/4 çay kaşığı limon suyu ekleyin. Bu maskeyi cildinize eşit olarak uygulamak için daha fazlasına ihtiyacınız varsa, cildinizi turunçgillerin asiditesiyle tahriş etmemek için limon suyunun aloe oranını yaklaşık 8'e 1 olarak koruduğunuzdan emin olun. Tamamen durulamadan önce karışımı cildinizde 5 ila 10 dakika bekletin.
Aloe veranın iyileştirici özellikleri, yapraklarında bulunan berrak jelde ve sarı lateks olarak bilinen iç deri tabakasında yoğunlaşmıştır. Bu bitki bileşenlerinin her ikisi de çeşitli sağlık ve güzellik ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır.
Aloe vera, saç ve cilt faydaları sağlayan ev ilaçları için en çok aranan bileşenlerden biridir. Aloe vera saçlarınızı temizler, besleyici vitaminler sağlayarak daha uzun ve güçlü olmasını sağlar ve aynı zamanda fazla zarar görmesini önler.
Aloe vera ayrıca kepek, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı bir çare olarak da kullanılabilir.
Ek İpuçları
Herhangi bir cilt hassasiyetiniz varsa, aloe bazlı bir maske uygulamadan önce doktorunuza danışın.
Yüzünüzde yeni bir madde kullanmadan önce, cildinizi test etmek için bileğinizde, kulağınızın arkasında veya kolunuzun üst kısmında bir test yapın. Cildinizde aloe kullandıktan sonra herhangi bir reaksiyon veya kızarıklık hissederseniz, sivilcenizi tedavi etmek için aloe vera maskesi kullanmayın.
Bu ev yapımı pirinç ve aloe vera yüz maskesi, gıdanın gerçekten ilaç olduğuna dair mükemmel bir örnek. Bu yüz maskesindeki pirinç tozu ve aloe vera, sağlıklı ve temiz bir cilt için harikalar yaratıyor.
Beyaz pirinci temiz bir havanda toz haline getirin .Kullanıyorsanız çay ağacı esansiyel yağı ekleyin.
1 çay kaşığı aloe ve balı 1 çay kaşığı pirinç tozu ile karıştırın. Küçük bir dairesel hareketle yüzünüze masaj yapın. 2-3 dakika masaj yapmaya devam edin. Ilık suyla durulayın ve en sevdiğiniz yüz kremini uygulayın.
'Mucize bitki' olarak kabul edilen aloe vera, yüzyıllardır çeşitli tıbbi durumları tedavi etmek için kullanılan sulu bir bitkidir. Aloe bitkisinin yaprakları, vitaminler, mineraller, enzimler, şekerler, lignin, saponinler, salisilik asitler ve amino asitler dahil olmak üzere 75 potansiyel olarak aktif bileşik içerir.
Şüphesiz, aloe veranın içindeki birçok benzersiz maddenin cilt için bir dizi fayda ve daha fazlasını sağladığı gösterilmiştir:
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