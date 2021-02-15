Yüzlerce yıldır kullanılmasının bir sebebi var! İşte aloe vera maskesinin mucizesi

Günlük cilt bakımı için banyo bombaları ve kontürleme paletleri daha yokken Aloe Vera kullanılıyordu. Hatta bir söylentiye göre Kleopatra cilt bakımında aloe verayı tercih ediyordu. Şimdilerde de birçok yararlı amaca sahip olduğu için bakım ürünü olarak kullandığımız, Mısırlıların 'ölümsüzlük bitkisi', Kızılderililerin ise 'cennetin asâsı' adını verdiği aloe verayı evde nasıl kullacağınızı anlattık. İşte mucize etki bırakan aloe vera maskeleri. Aloe veranın antiinflamatuar, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Alerjik etkisi pek olmadığı bilinen bu bitki, cildinizdeki kan akışını artırarak zararlı bakterileri öldürüyor. Ayrıca sivilcenin çıktığı bölgelere leke tedavisi uygulayabilir, aloe verayı gece boyunca bekletebilir ve kızarıklığı ve tahrişi azaltmak için sabah yıkayabilirsiniz. LİMON SULU VE ALOE VERALI YÜZ MASKESİ Aloe vera ve limon suyu içeren bir yüz maskesi, gözeneklerinizi temizlerken ve sivilcenize neden olabilecek bazı bakterileri öldürürken yüzünüze tazelenmiş ve canlı bir görünüm kazandırır. Bazı klinik araştırmalar, limon suyunda bulunanlar gibi meyve asitlerinin akne tedavisinde etkili temizleyiciler olduğunu göstermiştir.

Nasıl uygulanır? Bu maske için, baz olarak saf aloe vera kullanın ve 2 yemek kaşığı aloe veraya yaklaşık 1/4 çay kaşığı limon suyu ekleyin. Bu maskeyi cildinize eşit olarak uygulamak için daha fazlasına ihtiyacınız varsa, cildinizi turunçgillerin asiditesiyle tahriş etmemek için limon suyunun aloe oranını yaklaşık 8'e 1 olarak koruduğunuzdan emin olun. Tamamen durulamadan önce karışımı cildinizde 5 ila 10 dakika bekletin. ALOE VERA SAÇ MASKESİ Aloe veranın iyileştirici özellikleri, yapraklarında bulunan berrak jelde ve sarı lateks olarak bilinen iç deri tabakasında yoğunlaşmıştır. Bu bitki bileşenlerinin her ikisi de çeşitli sağlık ve güzellik ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır.

Aloe vera, saç ve cilt faydaları sağlayan ev ilaçları için en çok aranan bileşenlerden biridir. Aloe vera saçlarınızı temizler, besleyici vitaminler sağlayarak daha uzun ve güçlü olmasını sağlar ve aynı zamanda fazla zarar görmesini önler. Aloe vera ayrıca kepek, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı bir çare olarak da kullanılabilir.