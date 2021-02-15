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Yüzlerce yıldır kullanılmasının bir sebebi var! İşte aloe vera maskesinin mucizesi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 15.02.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Yüzlerce yıldır kullanılmasının bir sebebi var! İşte aloe vera maskesinin mucizesi

İçindeki antibakteriyel etkileri sayesinde sivilceli ciltlere fayda sağlamasıyla bilinen aloe vera sık sık ev yapımı maskelerle cilt sorunları olan kişilere şifa veriyor. Yüzyıllardır yaralar ve yanıklar için kullanıldığı bilinen bu mucize bitkiyi siz de ev yapımı reçetelerle uygulayabilirsiniz. İşte aloe vera maskesi yapımı.

Günlük cilt bakımı için banyo bombaları ve kontürleme paletleri daha yokken Aloe Vera kullanılıyordu. Hatta bir söylentiye göre Kleopatra cilt bakımında aloe verayı tercih ediyordu. Şimdilerde de birçok yararlı amaca sahip olduğu için bakım ürünü olarak kullandığımız, Mısırlıların 'ölümsüzlük bitkisi', Kızılderililerin ise 'cennetin asâsı' adını verdiği aloe verayı evde nasıl kullacağınızı anlattık. İşte mucize etki bırakan aloe vera maskeleri.

Aloe veranın antiinflamatuar, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Alerjik etkisi pek olmadığı bilinen bu bitki, cildinizdeki kan akışını artırarak zararlı bakterileri öldürüyor. Ayrıca sivilcenin çıktığı bölgelere leke tedavisi uygulayabilir, aloe verayı gece boyunca bekletebilir ve kızarıklığı ve tahrişi azaltmak için sabah yıkayabilirsiniz.

LİMON SULU VE ALOE VERALI YÜZ MASKESİ

Aloe vera ve limon suyu içeren bir yüz maskesi, gözeneklerinizi temizlerken ve sivilcenize neden olabilecek bazı bakterileri öldürürken yüzünüze tazelenmiş ve canlı bir görünüm kazandırır. Bazı klinik araştırmalar, limon suyunda bulunanlar gibi meyve asitlerinin akne tedavisinde etkili temizleyiciler olduğunu göstermiştir.

Nasıl uygulanır?

Bu maske için, baz olarak saf aloe vera kullanın ve 2 yemek kaşığı aloe veraya yaklaşık 1/4 çay kaşığı limon suyu ekleyin. Bu maskeyi cildinize eşit olarak uygulamak için daha fazlasına ihtiyacınız varsa, cildinizi turunçgillerin asiditesiyle tahriş etmemek için limon suyunun aloe oranını yaklaşık 8'e 1 olarak koruduğunuzdan emin olun. Tamamen durulamadan önce karışımı cildinizde 5 ila 10 dakika bekletin.

ALOE VERA SAÇ MASKESİ

Aloe veranın iyileştirici özellikleri, yapraklarında bulunan berrak jelde ve sarı lateks olarak bilinen iç deri tabakasında yoğunlaşmıştır. Bu bitki bileşenlerinin her ikisi de çeşitli sağlık ve güzellik ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır.
Aloe vera, saç ve cilt faydaları sağlayan ev ilaçları için en çok aranan bileşenlerden biridir. Aloe vera saçlarınızı temizler, besleyici vitaminler sağlayarak daha uzun ve güçlü olmasını sağlar ve aynı zamanda fazla zarar görmesini önler.

Aloe vera ayrıca kepek, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı bir çare olarak da kullanılabilir.

  • 2 yemek kaşığı aloe vera jeli
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı sade yoğurt

  • SAÇ İÇİN ALOE VERA MASKESİ YAPIMI

  • Aloe vera jelini temiz bir kaseye koyun. Balı dökün. Zeytinyağı ve yoğurdu ekleyin. Malzemeleri elektrikli bir el mikseri kullanarak karıştırın.
  • Nasıl uygulanır?
  • Saçınızı birden çok bölüme ayırın.
  • Maskeyi saç diplerine kadar saçınızın ucuna kadar uygulayın.
  • Yaklaşık yarım saat bekletin.
  • Saçınızı suyla durulayın ve normal şampuanınızla yıkayın.
  • Pürüzsüz saçlar için bu saç maskesini ayda üç ila dört kez kullanın.

Ek İpuçları

  • Kullanmadan önce aloe vera yapraklarını iyice yıkadığınızdan emin olun.
  • Jeli çıkarmak için yaprağı uzunlamasına dilimlemek yerine büyük küpler halinde kesebilirsiniz. Jeli ortaya çıkarmak için küpün üst katmanını yarın ve soyun.
  • Jeli bıçakla soymak yerine çıkarmak için bir kaşık da kullanabilirsin.
  • Limonu tam olarak kullanmak için, sıkmadan önce tezgahın üzerine yuvarlayarak daha fazla meyve suyunun çıkarılmasını kolaylaştırın.

Herhangi bir cilt hassasiyetiniz varsa, aloe bazlı bir maske uygulamadan önce doktorunuza danışın.

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ALOE VERA SİVİLCE MASKESİ YAPIMI

  • Aloe vera, sivilceye neden olan bakterileri kontrol etmeye ve azaltmaya yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahiptir. Güvenilir Kaynak üzerinde incelenen ve aynı etkiye sahip olduğu bulunan diğer iki bileşen de tarçın ve baldır.
  • 2 yemek kaşığı saf balla başlayın ve 1 yemek kaşığı saf aloe verayı karıştırın. Karışımın yayılması kolay olmalı, ancak akıcı olmamalıdır.Aloe vera maskesini uygulamadan önce 1/4 yemek kaşığı tarçınla karıştırın ve 10 dakika cildinizde bekletin. Uygulamadan sonra iyice durulayın.

EVDE ALOE VERA MASKESİ YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Yüzünüzde yeni bir madde kullanmadan önce, cildinizi test etmek için bileğinizde, kulağınızın arkasında veya kolunuzun üst kısmında bir test yapın. Cildinizde aloe kullandıktan sonra herhangi bir reaksiyon veya kızarıklık hissederseniz, sivilcenizi tedavi etmek için aloe vera maskesi kullanmayın.

PİRİNÇ VE ALOE VERA MASKESİ

Bu ev yapımı pirinç ve aloe vera yüz maskesi, gıdanın gerçekten ilaç olduğuna dair mükemmel bir örnek. Bu yüz maskesindeki pirinç tozu ve aloe vera, sağlıklı ve temiz bir cilt için harikalar yaratıyor.

  • 1/4 su bardağı organik beyaz pirinç
  • Aloe vera jeli
  • Pastörize edilmemiş bal
  • 5 damla çay ağacı esansiyel yağı (isteğe bağlı)

Beyaz pirinci temiz bir havanda toz haline getirin .Kullanıyorsanız çay ağacı esansiyel yağı ekleyin.
1 çay kaşığı aloe ve balı 1 çay kaşığı pirinç tozu ile karıştırın. Küçük bir dairesel hareketle yüzünüze masaj yapın. 2-3 dakika masaj yapmaya devam edin. Ilık suyla durulayın ve en sevdiğiniz yüz kremini uygulayın.

PİRİNÇ TOZUNUN FAYDALARI

  • Pirinç tozu, sivilcenin temizlenmesine yardımcı olan sebumu emer.
  • Pirinç tozunun kaba dokusu cildi iyi bir şekilde temizler, ölü cildi temizler ve ardından pürüzsüzleştirir.
  • Pirinç tozu, yeni hücre üretimini destekleyen ve yaşlanma belirtilerini geciktiren B vitaminleri ile yüklüdür.
  • Alantoin ve ferulik asit gibi güneş koruyucu maddelere sahiptir.
  • Pirinç tozundaki antienflamatuvar özellikler güneş yanıklarını yatıştırır.
  • Pirinç cildi beyazlatır.

ALOE VERANIN FAYDALARI

'Mucize bitki' olarak kabul edilen aloe vera, yüzyıllardır çeşitli tıbbi durumları tedavi etmek için kullanılan sulu bir bitkidir. Aloe bitkisinin yaprakları, vitaminler, mineraller, enzimler, şekerler, lignin, saponinler, salisilik asitler ve amino asitler dahil olmak üzere 75 potansiyel olarak aktif bileşik içerir.

Şüphesiz, aloe veranın içindeki birçok benzersiz maddenin cilt için bir dizi fayda ve daha fazlasını sağladığı gösterilmiştir:

  • Aloe veradaki mukopolisakkaritler adı verilen uzun zincirli şeker molekülleri, ciltte nemin kalmasına yardımcı olur.
  • Bitki içindeki amino asitler sertleşmiş cilt hücrelerini yumuşatır ve çinkosu gözenekleri sıkılaştırır.
  • Aloe, cildin elastikiyetini geri kazandırmak ve kırışıklıkların görünümünü azaltmak için kolajen ve elastin lifleri oluşturabilen fibroblastı uyarır.
  • Anti-enflamatuar ve antimikrobiyal etkileri, enflamatuar ve enflamatuar olmayan akne tedavisine yardımcı olabilir.
  • Araştırmalar, aloe veranın ciltte birinci ve ikinci derece yanıkları yatıştırmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.
  • Pirinç tozu ve aloe veranın birleşimiyle, besin açısından zengin ikili, çok çeşitli nedenlerle cildinize yardımcı olabilir.
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