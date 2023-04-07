Kuru üzüm faydaları nelerdir, kilo yapar mı? Kuru üzüm nasıl yapılır, kaç kalori?

Ülkemizde hemen her yaştan kişinin tükettiği meyvelerde biri olan üzümün kurusu da oldukça faydalıdır. Kuru üzümde yer alan doğal şeker vücudun ihtiyacı olan şekeri karşılar. Kuru üzüm antioksidan içeriği sayesinde tüketenlere sağlık kazandırır ve toksinlerin doğal bir yoldan atılmasını sağlar. Ayrıca kuru üzüm sayesinde birçok hastalıktan kurtulmak da mümkün bir hale gelir. Düzenli bir şekilde kullanılan kuru üzüm sayesinde beden birçok hastalığa karşı kendini koruyabilir.

Kuru üzümün faydaları nelerdir?

Üzüm zengin besin değeri sayesinde önemli bir yere sahip olan meyveler arasında yer alır. Hem taze hem de kuru olarak tüketilen üzün sofralarda da yerini alan, tatlılarda ve çerezlerin için de kullanılan bir meyvedir. Yüksek bir besin değerine sahip olan kuru üzümün yaş üzüme oranla faydaları çok daha fazladır. Daha fazla potasyum içeren kuru üzüm kan yapıcı bir özelliğe sahiptir. Özellikle kansızlığı olan kişilerin kuru üzüm tüketmesi gerekir. Kuru üzüm içerisinde fosfor, bakır, karbonhidrat, kalsiyum, faydalı şeker, B ve C vitamini ve anti oksidanlar bulunur. Kuru üzüm faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Kuru üzüm kalp sağlığını iyileştirir ve fenolik bileşenler ve yüksek lif içeriği sayesinde antioksidan kapasitesini artırır ve kolestrol seviyelerini ve sağlık parametrelerini düzenler.

Diş sağlığını koruma potansiyeli bulunur.

Antibakteriyel aktivitesi ve dişlere yapışma olasılığının az olması ile diş minesine zarar vermez ve iyi bir ağız sağlığını destekler.

Kuru üzüm düzenli bir şekilde tüketildiği zaman bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Sindirim sisteminin olması gerektiği gibi ve doğru bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Her gün bir avuç tüketildiği takdirde tokluk hissinin artmasını sağlar.

Kuru üzüm tüketmek depresyon ve yorgunluğu azaltır ve kişinin enerjisini yüksek tutmaya yarar.

Düzenli bir şekilde kuru üzüm tüketenlerin kemikleri daha kuvvetli olur.

Kuru üzüm romatizma ve romatizmayla alakalı olan tüm hastalıklara karşı vücudu korur.

içeriğinde yer alan boron minerali ile kalsiyum emilimi kolaylaşır ve kemik sağlığını güçlendirir.

Kuru üzüm mide rahatsızlıklarına iyi gelir ve kabızlığı da önler.

Kuru üzüm nasıl yapılır?

Üzüm taze bir şekilde tüketilebildiği gibi kurutularak da tüketilir. Evde kuru üzüm yapımı için güneş ışığı, fırın ya da dehidratör kullanılabilir. Üzüm güneşte, fırında ya da dehidratör yardımı ile kurutulur. Güneşte üzüm kurutmak için ilk olarak üzümlerin saplarından ayrılması gerekir ve hepsi iyi bir şekilde yıkanır. Daha sonra da üzümler birbirleri ile temas etmeyecek şekilde yayılır. Bu işlemin ardından ise tepsinin üstü ince bir tülbent ile örtülür. Bu tülbent sayesinde böceklerin üzümlere temas etmesi engellenir ve üzümler tozlanmadan kuruyabilir. Üzeri örtülen tepsi güneş alan bir yere koyulur ve ara ara çevrilir. Bu şekilde bütün üzümler kuruduğu zaman cam kavanoza koyulabilir.

Fırında üzüm kurutabilmek için ise fırını önceden 100 derecede ısıtmak gerekir. Daha sonra üzümler saplarından temizlenir ve yıkanır. Fırın tepsisine güzelce dizilen üzümler 100 derecede ısıtılmış fırının 60 dereceye düşürülmesi ile fırına koyulur. Kurutma sırasında fırının kapağı biraz açık bırakılmalıdır ve üzümler fırında yaklaşık olarak 4 saat kurutulmalıdır. Evde kuru üzüm yapımı bu şekilde gerçekleştirilebilir. Bu şekilde kurutulan üzümler yine aynı şekilde cam kavanozlara koyularak muhafaza edilebilir.

Kuru üzüm kilo yapar mı?

Hemen herkesin çok severek tükettiği besinler arasında yer alan kuru üzüm hakkında en çok merak edilen konulardan biri de kilo yapar mı konusudur. Kuru üzüm kilo yapmasının aksine kilo aldırmayan bir besindir. Lif oranı yüksek besinler arasında yer alan kuru üzüm kişiyi tok tutar ve daha fazla yemek yemeye engel olur. Kuru üzüm folik asit, demir ve magnezyum gibi mineraller olarak zengin bir besin olduğundan dolayı kilo aldırmasının yanı sıra halsizlik, kansızlık ve enerji düşüklüğü gibi sorunlara çare olur. Fakat hemen her besinde olduğu gibi kuru üzümün de fazla tüketilmesi kilo almaya sebep olur.

Kuru üzüm kaç kalori?

Kuru üzüm tüketen ve tüketmek konusunda tereddüt edenlerin araştırdığı konulardan bir diğeri de kuru üzüm kaç kalori konusudur. Kuru üzümün yaklaşık olarak 2 çorba kaşığı 61 kaloridir. Kuru üzümün detaylı bir şekilde kalori miktarı ise; 1 avuç kuru üzüm ( yaklaşık 40 gr ) 122 kalori olarak hesaplanır. 1 orta kase kuru üzüm ( yaklaşık olarak 120 gr ) 365 kalori olarak hesaplanır. Küçük ve hafif olması sebebiyle kuru üzüm kolay bir şekilde taşınabilir.



