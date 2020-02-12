Kuruluş Osman'a iki yeni transfer! Yurdaer Okur hangi rolde oynuyor? Kuruluş Osman 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 12 Şubat Çarşamba ekrana gelecek olan yeni bölümünde Yurdaer Okur sürprizi yaşanacak. Usta oyuncu Yurdaer Okur, Osman Bey'in düşmanı olan bir Moğol komutanı canlandıracak.

Diziye katılan bir diğer yeni oyuncu ise son olarak Sevgili Geçmiş'te rol alan Burak Çelik oldu.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Metin Günay’ın oturduğu Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Moğol tehlikesi heyecanlı anlara neden olacak.

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

