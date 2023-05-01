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Kuruluş Osman'da yaprak dökümü! İki ünlü isim birden diziye veda ediyor

01.05.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Burak Özçivit’in Osman Bey’e hayat verdiği diziden iki ünlü ismin birden ayrılacağı ortaya çıktı.

Kuruluş Osman'da yaprak dökümü! İki ünlü isim birden diziye veda ediyor

ATV ekranlarında yayınlanan ve oyuncuları arasında Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman 5. sezonu ile de izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda yer alan iki ünlü isim bu sezon Kuruluş Osman’a veda edecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Seda Yıldız ve Rüzgar Aksoy Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda yer almayacak.

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Rol aldığı Kara Sevda dizisi ile hafızalara kazınan ve sayısız projede oynayan Rüzgar Aksoy, Kuruluş Osman’da Turgut Alp karakterini canlandırıyordu.

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Bizim Aile ve Binbir Gece gibi dizilerde oynayan Seda Yıldız ise Şeyh Edebali’ye hayat veriyordu.

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