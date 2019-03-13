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Kuşadası'nda caretta caretta ve yunus ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:46 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda caretta caretta ve yunus ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 1 caretta caretta ve yunus balığı ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adagöl kıyısında ölü bir yunus balığı ile Pamucak sahilinde ölü caretta caretta gören vatandaşlar, durumu yetkililere ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Derneğine (EKODOSD) bildirdi. Bölgeye giden yetkililer ölü bulunan hayvanlar üzerinde inceleme yaptı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki bölgede de inceleme yaptıklarını belirterek, kaplumbağa üzerinde herhangi bir darp ve kesi izine rastlamadıklarını belirtti.

Caretta carettadan Adnan Menderes Üniversitesinde incelenmek üzere doku örneği aldıklarını ifade eden Sürücü, "Deniz kaplumbağasını, mikroplastiklerle ilgili çalışmaların yapıldığı Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderdik." dedi.

Sürücü, kıyıya vuran yavru yunus balığının uzun süre denizde kalmasından dolayı oluşan bozulmalar nedeniyle inceleme yapılamadığını ve gömüldüğünü söyledi.

- Akdeniz foku görüldü

Bahattin Sürücü, bugün bölgede bir sevindirici durum yaşandığını ve bir Akdeniz fokunun Kuşadası'nı ziyaret ettiğini söyledi.

Akdeniz fokunun marinada görüldüğünü aktaran Sürücü, "Marina'da bir süre avlandıktan sonra tekrar dışarı çıkarak, Doğal Botanik Park kayalıklarında bulunan kıyı mağaralarına doğru gitmiştir. Nesilleri tehlike altında olan 3 önemli türün kıyılarımızda görülmesi, Kuşadası kıyılarının biyolojik çeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu da göstermektedir. Bu nedenle denizlerimize gereken önem verilmeli, kirletilmemeli ve özellikle naylon, plastik gibi atıkların denize atılması engellenmelidir." ifadesini kullandı.

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caretta caretta akdeniz foku EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü yunus balığı

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